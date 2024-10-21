Yemeksepeti Yeşil Ofis Diploması'nı Yeniledi

Ekonomi

Yemeksepeti, ofis operasyonlarındaki çevresel etkisini azaltmak ve sürdürülebilir iş yapısını güçlendirmek amacıyla Yeşil Ofis Diploması'nı yenilediğini duyurdu. Karbon salımlarını azaltma yolunda önemli adımlar attığını ve gıda israfını yüzde 13,2 oranında düşürdüğünü belirten şirket, döngüsel ekonomi yaklaşımını hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüğünü duyurdu.

Yemeksepeti, Yeşil Ofis Diploması'nı yenilemeye hak kazandığını duyurdu. Karbon azaltımı ve dengeleme hedefleri doğrultusunda önemli adımlar kaydettiğini ifade eden şirket, doğa dostu ofis uygulamalarını daha da yaygınlaştıran çevreye duyarlı projeleri artırdığını duyurdu. Şirket, hem çalışanlarına hem de doğaya karşı sorumluluk bilincini artırarak sürdürülebilir bir geleceğe katkılar sunmayı amaçlıyor.

YEŞİL OFİS UYGULAMALARI İLE ÇEVREYE KATKI SUNULMASI AMAÇLANIYOR

Yeşil Ofis Programı'ndaki ikinci yılını tamamlayan Yemeksepeti, çevre dostu uygulamalarını geliştirmeyi hedefliyor. Çalışanlarına yönelik bilinçlendirme çalışmaları ve eğitici iletişimlerle çevre bilincini sürekli olarak yükselttiğini belirten şirket, ofiste tek kullanımlık plastik kullanımını tamamen sonlandırdığını ve atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüme gönderilmesi konusunda iki yıldır başarılı projelere imza attığını duyurdu. Bu yıl özellikle gıda israfını azaltmaya odaklanan şirket, 986 kg kahve posasını ileri dönüştürerek yüzde 7'lik bir atık azaltma hedefini gerçekleştirdiğini belirtti.

Ofis operasyonunda gıda israfını önlemeye yönelik yenilikçi adımlar attığını duyuran şirket şu açıklamalarda bulundu:

"Yemeksepeti, son olarak geçtiğimiz yıl, yemekhanesinde hayata geçirdiği bir projeyle israfı önemli ölçüde azalttı. Şirketin uygulamaya koyduğu akıllı tartı sistemi ile gıda atığını yüzde 13,2 oranında azaltarak günlük ortalama 29,6 kilograma düşürmesi, sürdürülebilirlik çabalarının pratik ve ölçülebilir bir sonucu olarak öne çıkıyor. 2020 yılından bu yana karbon salımlarını dengelemeye devam eden şirket, karbon sıfırlama çalışmalarında dördüncü yılını geride bıraktı. 2023 yılında, bir önceki yıla kıyasla operasyonel verimlilik artırma çabalarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 36 oranında düşürdü. Şirket, enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gibi sürdürülebilir adımlarla bu süreci daha ileriye taşımayı planlıyor. Bu çabalar, Yemeksepeti'nin çevresel etkilerini minimize etme ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. WWF- Türkiye tarafından verilen Yeşil Ofis Diploması, ofislerde çevreye duyarlı tercihlerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Bu diplomayı alabilmek için şirketlerin çalışan bilincini artırmaları, doğal kaynak tüketimlerini azaltmaları, atık yönetimi uygulamaları yapmaları ve tek kullanımlık plastiklerin kullanımını en aza indirmeleri gerekiyor. Ayrıca, sürdürülebilir satın alma süreçleri, minimum karbon emisyonu yaratacak ulaşım yöntemleri, gıda israfının azaltılması ve karbon ayak izinin düşürülmesi gibi kriterler de diplomayı almak için yerine getirilmesi gereken koşullar arasında yer alıyor. Yemeksepeti, ofis operasyonlarında bu kriterleri başarıyla karşılayarak sürdürülebilirlik alanındaki gelişim yolculuğunu pekiştiriyor."