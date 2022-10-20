Yemen ekonomisi, 2022'de yüzde 2 büyüdü - Son Dakika
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Yemen ekonomisi, 2022'de yüzde 2 büyüdü

20.10.2022 04:24
Yemen ekonomisi, 2022'de yüzde 2 büyüdü

Yemen hükümeti, ülke ekonomisinin, 2022'de yüzde 2'lik bir büyüme oranına ulaştığını belirtti.

Yemen hükümeti, ülke ekonomisinin, 2022'de yüzde 2'lik bir büyüme oranına ulaştığını belirtti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Başbakan Muin Abdulmelik, çevrimiçi bir toplantıda, hükümetin ekonomiyle ilgili yaptığı düzenlemeler ve aldığı olumlu sonuçlara ilişkin bilgi verdi.

Abdulmelik, Yemen ekonomisinin ilk defa bu yıl yüzde 2'lik pozitif bir büyüme kaydettiğini ifade etti.

Gelecek yıl büyüme rakamlarının yüzde 3'e ulaşmasını beklediklerini kaydeden Abdulmelik, hükümetin, reformları hızlandırarak halkın yaşam koşullarını iyileştirmek istediğini dile getirdi.

Böylelikle, savaşın patlak verdiği 2015'ten bu yana ekonomik daralma yaşanan Yemen'de ilk defa büyüme açıklaması yapılmış oldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Yemen ekonomisi, 2022'de yüzde 2 büyüdü - Son Dakika

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