Yemen kurukahve dev yatırımı ile Diyarbakır'a şubesini kazandırdı - Son Dakika
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Yemen kurukahve dev yatırımı ile Diyarbakır'a şubesini kazandırdı

23.02.2022 12:36
Yemen kurukahve dev yatırımı ile Diyarbakır'a şubesini kazandırdı

Mardin'in ilk kurukahvecisi Yemen, dev yatırımı ile bölgeye açılma yolunda Diyarbakır'ada şubesini kazandırdı.

Mardin'in ilk kurukahvecisi Yemen, dev yatırımı ile bölgeye açılma yolunda Diyarbakır'ada şubesini kazandırdı.

Köklü bir geçmişe sahip olan, yarım asrı aşan tarihiyle 1949 yılında Mardin'de ilk kurukahvecisi olma unvanını taşıyan Yemen kurukahve, Diyarbakır'a dev yatırım yaparak şubesini açtı. İşletme sahibi Mert Birikmen, yaptığı yatırımlar ile gururlu olduklarını kaydetti. Birikmen, "Diyarbakır Kayapınar'da 75. Caddede açtığımız Yemen kurukahve şubemiz için oldukça mutlu ve gururluyuz . Her geçen gün gelişen ve büyüyen Diyarbakır'ımıza yakışır bir mekan oluşturduk. Bu şubemiz ile birlikte mağaza zincirimize yepyeni bir halka daha eklemiş olduk. Sağladığımız güven ve kaliteye her zaman güveniyor, aynı zamanda daha da iyisini nasıl yapabileceğimiz üzerine durmadan çalışıyoruz. Misafirlerimize özel olduklarını mağazadan içeriye ilk girdikleri andan itibaren hissettiriyoruz. Sizi büyüleyen tatlara ev sahipliği yapan Yemen kurukahve Diyarbakır Şubesi, aynı zamanda şıklığıyla da gözleri kamaştırıyor. İçeriden adımınızı attığınız anda karşılaştığınız güler yüz ve farklı mimari tasarımıyla insanı etkisi altına alıyor. Buradan ister uzunca bir lezzet listesinde yer alan çeşitli kahvelerle çikolatalarda, lokumlardan, drajelerden, kuruyemişlerden satın alabilir, isterseniz de oturum alanı ile sizi ferah ve temiz havasıyla sarıp sarmalayan ortamında aileniz ya da arkadaşlarınızla hoş vakitler geçirebilirsiniz. Sizin de Diyarbakır'a yolunuz düştüğünde bu tarifsiz kahve diyarının ziyaretçilerini beklediğini unutmayın" dedi. - DİYARBAKIR

Yemen kurukahve dev yatırımı ile Diyarbakır'a şubesini kazandırdı
Yemen kurukahve dev yatırımı ile Diyarbakır'a şubesini kazandırdı

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Diyarbakır, Yatırım, Mardin, Yemen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yemen kurukahve dev yatırımı ile Diyarbakır'a şubesini kazandırdı - Son Dakika


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