Asgari ücret açıklandı, gözler emeklinin ne alacağında! Tahmin edilen oran belli oldu

2023 yılı için asgari ücret 8.506 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 54.7'lik zam sonrası milyonlarca emeklinin maaşı asgari ücretin yarısı bile etmez hale geldi. Toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyonla birlikte yılbaşında yüzde 18 civarında zam alacak memur ve emekliler, en az asgari ücret zammı kadar bir artış bekliyor.

"SEYYANEN ZAM İSTİYORUZ"

2002 yılında asgari ücret 184 TL iken emeklinin maaşı 257 liraydı. 2023 yılında ise asgari ücret 8 bin 506 lira olurken en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lirada kaldı. Memur ve memur emeklileri normal şartlarda yılbaşında yüzde 8 toplu sözleşme ile son 6 ayın enflasyon farkından oluşan zammı alacaklar. Bu da yaklaşık yüzde 17-18'lik bir orana karşılık geliyor. Kanal D Haber'e konuşan TÜED Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Abdülkadir Ersal emeklinin talebi ile ilgili "Bizim sayın Cumhurbaşkanımızdan bu TÜFE'den değil de seyyanen bir zam verilmesini talep etmekteyiz. Biz bu 17-18'lik zam oranın üstüne seyyanen zam istiyoruz" dedi.

"YÜZDE 40 CİVARINDA ZAM TAHMİN EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizin kazanımlarını vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz" ifadelerini hatırlatan Ersal, "Biz de bu sözlerden umutlanarak sayın Cumhurbaşkanımızın daha iyi bir zam yapacağından umutlanıyoruz. En aşağı yüzde 40 civarında bir zam tahmin ediyoruz" dedi.

BAKAN BİLGİN: EMEKLİ MAAŞI ENFLASYON ŞARTLARI İÇİNDE AZ KALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de dün akşam katıldığı bir programda emekli maaşlarına ilişkin olarak "En alt düzeyde ücret alan emekliler var. Çok düşük kaldı. Açıklandığı gün fena değildi, enflasyon şartları içinde az kaldı. Bunlar kim? Prim gün sayılarını tamamlamamışlar, daha çok Bağkur'lular. Devlet 'bu insanlarımıza borçlanma imkanı getirelim' demişler. Prim borçlarını bağladıkları emekli maaşından ödenmiş. Bir sosyal destek bu. Bunların sayısı 500 bin civarında. Bunları da biz nasıl sosyal devlet ücretsiz, gelirsiz kimseyi bırakmaz diye bir düzenleme yaptıysa, bunlar da yeniden ele alınarak düzenlenecek." ifadelerini kullandı.