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Yeni asgari ücretle ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı biliyor musunuz? - Son Dakika

Yeni asgari ücretle ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı biliyor musunuz?

18.12.2021 11:44
Yeni asgari ücretle ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı biliyor musunuz?

Kıdem tazminatı senede iki kere, bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor. Asgari ücrete yapılan zam kıdem tazminatlarında da artışa neden oldu.

Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 12 bin 976 liraya yükseldi.

NASIL HESAPLANIR?

Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınıyor. Aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ücretleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden tazminat hesaplanıp, çalışana ödeniyor. Kıdem tazminatında sadece binde 7.59'luk damga vergisi kesiliyor.

Kıdem tazminatı işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. O halde kıdem tazminatı kişinin fiilen eline geçen ücret üzerinden değil; sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın gerçekleşen son brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanmaktadır.

Ancak İş Kanununun 14. Maddesi 13. Fıkrası ile kıdem tazminatına bir tavan getirilmiştir. Madde hükmüne göre, "Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez". Buna göre tazminatın bir yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna ödenen ikramiyenin bir yıla düşen miktarını geçemeyecektir. İş kanunda yer alan kıdem tazminatı tavanına ilişkin bu tutar da mutlak emredicidir.

Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar konulu 07.07.2021 tarih ve Sıra No:7 Genelgesi ile duyurulmuştur.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

- Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.

-Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.

-Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.

-Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.

-Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.

-Çalışan emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.

Yeni asgari ücretle ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı biliyor musunuz?

Emekli İkramiyesi, Kıdem Tazminatı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni asgari ücretle ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı biliyor musunuz? - Son Dakika Ekonomi


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