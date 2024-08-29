Yeni Bitkisel Üretim Destekleri Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Bitkisel Üretim Destekleri Hakkında Açıklama

Yeni Bitkisel Üretim Destekleri Hakkında Açıklama

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, mazot ve gübre desteklerinin kalktığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Mazot ve gübre desteği sadece isim değişikliği yapılarak devam edecektir.

29.08.2024 16:20
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Yeni Bitkisel Üretim Destekleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, mazot ve gübre desteklerinin kalktığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek "Mazot ve gübre desteği kaldırılmadı, sadece isim değişikliği yapıldı. Kısacası tüm desteklemeler isim değiştirerek devam edecektir" dedi.

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, 2025-2027 yıllarını kapsayan bitkisel üretime yönelik yeni destekleme kararlarına ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada dolaşan mazot ve gübre desteklerinin kaldırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Kendirlioğlu; "2025-2027 yıllarında yapılacak 'Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bir çok yeni uygulamayı içeren bu kararın ardından kamuoyunda ortaya atılan bazı asılsız iddialara ilişkin açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Sosyal medyada dolaşan mazot, gübre ve prim gibi desteklemelerin kaldırıldığı şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot-gübre) esas alınarak belirlenen 'Temel Destek' olarak revize edilmiştir. Mazot ve gübre desteği kaldırılmadı, sadece isim değişikliği yapıldı" dedi.

Kendirlioğlu, 2024 yılı için tarımsal desteklerin mevcut sistemle aynı şekilde uygulanmaya devam edeceğini, ancak 2025-2027 yıllarını kapsayan dönemde yeni bir destekleme modeli getirileceğini açıkladı. Bu yeni modelde, 2025 yılı temel katsayı değerinin dekara 244 TL olacağını belirtti. Ürün çeşitlerine göre destek katsayısının oluşturulduğunu belirten Kendirlioğlu, örneğin pamuk için bu desteğin, temel katsayı çarpanı ile hesaplanarak 549 TL'ye ulaştığını ve ilave desteklerle bu rakamın daha da artacağını ifade etti.

"Prim desteği devam edecek"

Fark ödemesi (prim desteği) uygulamasının arz açığı bulunan ürünlerde devam edeceğini de sözlerine ekleyen Kendirlioğlu, özellikle pamuk gibi ürünlerde üretim maliyetlerini ve gelir kayıplarını telafi etmek amacıyla prim desteğinin verileceğini söyledi. Fark ödemesi yapılacak ürünler ve ödeme miktarlarının ise ilerleyen dönemlerde açıklanacağını bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yeni Bitkisel Üretim Destekleri Hakkında Açıklama - Son Dakika

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