Yeni Delhi Mahkemesi Çelebi'nin İtirazını Reddetti

Hindistan'daki Yeni Delhi-Delhi Yüksek Mahkemesi, Çelebi'nin bağlı ortaklıklarının güvenlik izinlerinin iptaline karşı yaptığı itirazı reddetti.

Çelebi Hava Servisi AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin, sermayesinin yüzde 99,9'una sahip olduğu bağlı ortaklığımız Celebi Airport Services India Pvt. Ltd.'nin (CASI) ve sermayesinin yüzde 74'üne sahip olduğu bağlı ortaklığımız Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited'in (Celebi Delhi Cargo), Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu tarafından güvenlik izinlerini ulusal güvenlik çıkarlarına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal eden idari kararın yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi talebiyle; Yeni Delhi-Delhi Yüksek Mahkemesi'nde açtığı dava bugün 7 Temmuz 2025 tarihinde reddedilmiş olup, gerekçeli karar henüz açıklanmamıştır. Bağlı ortaklıklarımız gerekçeli kararın açıklanmasının ardından temyiz amacıyla bir üst mahkemeye başvuracaktır."