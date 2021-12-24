Üye Girişi
Yeni düzenlemeyle 30 milyon vatandaş daha cazip fiyat ve koşullarda elektrik kullanabilecek - Son Dakika

Yeni düzenlemeyle 30 milyon vatandaş daha cazip fiyat ve koşullarda elektrik kullanabilecek

24.12.2021 12:10
Yeni düzenlemeyle 30 milyon vatandaş daha cazip fiyat ve koşullarda elektrik kullanabilecek

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, elektrik piyasasında yapılan değişiklikle birlikte yaklaşık 30 milyon vatandaşın elektrik tedarikçisini değiştirerek daha cazip fiyat ve koşullardla elektrik kullanabileceğini bildirildi.

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, elektrik piyasasında yapılan değişiklikle birlikte yaklaşık 30 milyon vatandaşın elektrik tedarikçisini değiştirerek daha cazip fiyat ve koşullardla elektrik kullanabileceğini bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 2022 yılı için serbest tüketici limitini yıllık 1100 kilovatsaat tüketim olarak belirlemesiyle aylık elektrik faturası 82 lira ve üzerindeki tüketicilerin elektrik tedarikçisini değiştirebilme hakkı elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, ortalama bir evin elektrik tüketiminin yıllık 1800 kilovatsaat olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu kararla birlikte yaklaşık 30 milyon vatandaşın elektrik tedarikçisini değiştirerek daha cazip fiyat ve koşullarla elektrik kullanabileceği kaydedildi.

Kademeli elektrik tarifesinin koşullarının EPDK tarafından yapılacak çalışma ile netleşeceği anımsatılan açıklamada, ilk başta iki ayrı kademe belirlenerek ayda 136 lira ve altında elektrik faturası ödeyen vatandaşların alt kademede kalması, bu tutarın üstünde tüketenlerin ise üst kademeye alınmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, böylece alt segmentte kalan yaklaşık 7 milyon tüketici, mevcuttan daha ucuz birim fiyattan elektrik tüketirken, üst segmentteki 30 milyon vatandaşa uygulanacak elektrik fiyatları tükettikleri elektriğin maliyetine göre belirleneceğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcutta evlere uygulanan elektrik fiyatının gerçek elektrik maliyetlerinden yaklaşık yüzde 150 düşük kalması nedeniyle kademeli tarifede üst segment fiyatlarının bu maliyet farkına paralel olarak belirlenmesi ve 1 Ocak'ta tüketici elektrik fiyatlarında çok ciddi bir artış yaşanması bekleniyor. Tüm bunlar ilk bakışta tüketicilere yüksek zam olarak yansıyacak gibi görülse de aslında bu uygulama elektrikteki çapraz sübvansiyon uygulamasına, yani iş yerlerinin ev elektrik fiyatlarının maliyet farkını üstlenmesi durumuna son verecek. Elektrik maliyetinin en yüksek olduğu evlere gerçek maliyetin yansıtılması ve yükün üretici ile esnafın sırtından alınması tüm mal ve ürünlerin fiyatının düşmesine neden olacak ve elektrik piyasasında fiyatlandırma daha hakkaniyetli bir yapıya kavuşmuş olacak. Bu uygulama aynı zamanda elektrik piyasasındaki serbest piyasa dinamiklerinin yeniden çalışmasını sağlayarak orta vadede fiyatların düşmesi ile sonuçlanacak. Bu doğrultuda 2022 yılında serbest tüketici sayısının 10 milyona ulaşması bekleniyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com kurucusu Çağada Kırım elektrik piyasasında uzun süredir uygulanan çapraz sübvansiyondan, yani iş yerlerinin ev abone gruplarını sübvanse etme sisteminden yavaş yavaş vazgeçildiğini vurgulayarak, "Tüketici enflasyonuna ciddi olumsuz etkileri olan bu uygulamanın kaldırılması, tüm ürün ve hizmet fiyatlarının ucuzlaması ile sonuçlanacak. Unutmamak gerekir ki Avrupa ülkelerinde üretici ve esnafın elektrik fiyatı, özellikle evlerden iki kat daha düşük tutuluyor, Avrupa ekonomilerinin durumu da ortada. Buna ilave olarak ülkemiz koşullarında kademeli tarife uygulamasının son derece akıllıca düzenlenmiş bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Neticede sosyal devlet mantığı ile düşük gelirli tüketicilerin bir şekilde korunması şart ancak diğer tüketicilerin de kullandıkları elektriğin maliyetine katlanması ve tasarrufa teşvik edilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

TRT payının kaldırılmasının ise elektrik faturalarına etkisi oldukça az olsa da bu konudaki tartışmalara ve itirazlara son verdiğini belirten Kırım, "2022 yılı elektrik piyasası için önemli bir yıl olacak, temennimiz ve yapılan geliştirmelerden anladığımız otoritelerin geçmişteki tecrübelerden gerekli dersi çıkarttığı ve önceki hataların tekrarlanmayacağı yönünde." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gazete, Kırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni düzenlemeyle 30 milyon vatandaş daha cazip fiyat ve koşullarda elektrik kullanabilecek - Son Dakika Ekonomi


Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre         
12:13
Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım         
12:11
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02

Son Dakika Haberleri
12:14 Zaman ayarlı bomba düzeneği! AK Parti binasının önüne bırakılan koliden çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
11:19 Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 12:18:55. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni düzenlemeyle 30 milyon vatandaş daha cazip fiyat ve koşullarda elektrik kullanabilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement