Yeni kayyumlar gelebilir

Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF)'nin yetkileri TBMM'de kabul edilen yeni yasayla artırıldı. Buna göre, TMSFsosyal medya fenomenleri ve suç örgütlerinin el konulan şirketlerini yönetmeye yetkili olacak.

Yasaya göre TMSF, fenomenlerin şirketlerine beş yıl süreyle kayyım tayin edilecek. Şirket satılınca varsa borçları ödenecek, kalan miktar kamu bankasında nemalandırılacak. Suç gelirlerinin aklanması, terör ve devlete karşı suçların işlenmesinde 'kuvvetli şüphe ' görülmesi halinde şirket ve mal varlıkları için kayyum atanması kararı verilirse 5 yıl süreyle TMSF kayyım olarak atanabilecek. Şirketlerin genel kurul yetkileri, TMSF tarafından kullanılacak.

DİLAN POLAT DAVASINDA DA BENZER DURUM YAŞANMIŞTI

TMSF, bu şirketleri satabilecek ya da tasfiye edebilecek. Şirketler ile ilgili müsadere kararı verilmesi halinde satışlar TMSF tarafından yapılacak. Yapılan düzenleme Engin ve Dilan Polat olaylarındaki gibi suç TCK'nın 'suç gelirlerinin aklanması' maddesi kapsamında işleniyorsa şirket ve mal varlıklarına TMSF kayyım olarak atanabilecek.