Yeni e-Belge Düzenleme Dönemi

Tüm e-belgelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan (YN ÖKC) hazırlanabilmesi ve bilgi fişi uygulamasının kaldırılması gibi uygulamaları içeren bazı konularda düzenleme yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GİB'den alınan bilgiye göre söz konusu düzenleme, perakende ticaret belgelendirme süreçlerinde yapısal değişikliği içeriyor.

Bu kapsamda YN ÖKC'ler üzerinden e-Arşiv Fatura, e-Fatura gibi elektronik belgeler düzenlenebilecek. Böylece bu cihazları kullanan mükellefler, ilave bir donanım veya yazılıma ihtiyaç duymadan, satış anında cihazlar üzerinden ödeme kaydedici cihaz fişi ve tüm e-belgeleri düzenleyebilecek.

Bilgi fişi uygulaması kaldırılacak

Düzenleme kapsamında perakende satışlarda yaygın kullanılan "bilgi fişi" uygulaması kaldırılacak.

Mevcut uygulamada fatura düzenleme sınırının üzerinde gerçekleştirilen satışlarda YN ÖKC'lerden yapılan tahsilatlar karşılığında müşteriye "bilgi fişi" veriliyor ve bu bilgi fişine istinaden de elektronik fatura daha sonra düzenlenebiliyordu.

Yeni tebliğle getirilen uygulama ve yayımlanan kılavuz taslağı uyarınca, fatura gerektiren tahsilatlarda YN ÖKC'lerden artık bilgi fişi yerine doğrudan e-fatura veya e-arşiv faturanın kendisi düzenlenecek.

Tüm faturaların elektronik olarak düzenlenmesine yönelik hazırlık

Uygulamanın zamanlaması, yürürlükteki diğer önemli mevzuatla da doğrudan ilişkili görünüyor.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca basit usulde vergilendirilen mükellefler ile işletme hesabına göre defter tutan mükelleflerce 1 Ocak 2027 tarihine kadar düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 3 bin Türk lirasını aşması halinde e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekiyor. Bu tarihten itibaren ise tutarına bakılmaksızın, basit usul mükellefler ve işletme hesabına göre defter tutan mükellefler tarafından düzenlenecek tüm faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunlu olacak.

GİB, özellikle e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan küçük işletmelerin bu sürece zahmetsizce uyum sağlayabilmeleri ve alternatif uygulamaların artırılarak maliyetlerin düşürülmesi amacıyla YN ÖKC'lerden de e-belge düzenlenmesine izin verecek.

Üreticilere özel entegratör statüsü ve TÜBİTAK denetimi

YN ÖKC üzerinden e-belge düzenleyen cihazları üretmek ve satmak isteyen üreticilerin ise GİB'e başvuru yapmaları ve belirlenen teknik yeterlilikleri karşılamaları gerekiyor.

Cihazların teknik incelemeleri TÜBİTAK, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve GİB tarafından yapılacak.

Onay sürecini başarıyla tamamlayan ve e-belge düzenlenmesine izin verilen cihaz modelleri, "ynokc.gib.gov.tr" ile "ebelge.gib.gov.tr" adreslerinden kamuoyuna ilan edilecek. İzin alan cihaz üreticileri, belgelerin oluşturulması, imzalanması, iletilmesi ve saklanması gibi süreçlerde GİB'den lisans almış özel entegratör firmalarla aynı hukuki ve teknik sorumluluklara tabi olacak.