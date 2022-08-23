E-ticaretten sonra zincir marketlerde de okul alışverişi başladı - Son Dakika
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E-ticaretten sonra zincir marketlerde de okul alışverişi başladı

23.08.2022 10:14
E-ticaretten sonra zincir marketlerde de okul alışverişi başladı

Yeni eğitim-öğretim yılı başlamasına az süre kala okul alışverişi telaşı başladı.

Yeni eğitim-öğretim yılı başlamasına az süre kala okul alışverişi telaşı başladı. Zincir marketler okul ürünlerini tüketiciyle buluşturdu.

2022-2023 eğitim - öğretim yılı yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve aileleri için okul alışverişi dönemi başladı. Zincir marketlerde ürünlerini uygun fiyatla istendiği takdirde kargo yoluyla tüketiciye ulaştırıyor. CarrefourSA, Bu yıl kırtasiye ve okul alışverişinde "Okul Alışverişinde Doğrusu CarrefourSA'da" sloganıyla 15-31 Ağustos arası 3 bin, online mağazası carrefoursa.com'da, 7 bine yakın kırtasiye ürününü uygun ödeme avantajları ve Türkiye'nin her yerine kargo hizmetiyle sunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre market, okula dönüşü kolaylaştırmak için birçok finans kuruluşuyla özel iş birlikleri de gerçekleştirdi. Okul çantaları ve mataralar, CarrefourSA Kart'a özel indirimlerle satışa sunuluyor. Ayrıca 12'li kuru boyalar, pastel boyalar, defterler ve beslenme kapları satılan ürünler arasından yer alıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

CarrefourSA, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-ticaretten sonra zincir marketlerde de okul alışverişi başladı - Son Dakika

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