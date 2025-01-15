Yeni Gümrük Uygulaması Motosiklet Pazarını Sarsıyor

Ekonomi

Türkiye'ye Uzak Doğu'dan ithal edilen ve özellikle küçük hacimli motorları etkileyeceği konuşulan yeni gümrük uygulaması, motosiklet piyasasında soru işaretlerine neden oldu.

Satış rekorları kırarak yükselen motosiklet pazarı 2025 yılına soru işaretleriyle başladı. 31 Aralık'ta Resmi Gazete'de sektörü yakından ilgilendiren bir karar yayınlanmıştı. Ek gümrük vergileriyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı bu karar, bazı soru işaretlerini de yanında getirdi. Ticaret Bakanlığı tarafından ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin yapılan değişikliklerle ilgili kararların yer aldığı metinde, motosikletlerin birim gümrük kıymet bedellerinin güncellendi bilgisi yer alıyor. Kararda özellikle skuter sınıfı olarak tanımlanan motosikletlere uygulanan 1850 dolarlık gözetim biriminin taban fiyatın 4000 dolar seviyesine yükseldiği dikkat çekerken, 800cm3 ve üzeri motosiklet için bu rakam 10 bin dolar olarak güncellenmiş durumda. Kamuoyunda ve sosyal medya tarafında ise karar 'vergi zammı geliyor' şeklinde yorumlanıyor. Özellikle küçük hacimli skuter sınıfında yüksek fiyat artışları bekleniyor. Büyük hacimli motosikletlerde ise bu vergi artışının düşük olacağı konuşuluyor.

Park sorunu, düşük yakıt tüketimi ve satın alma maliyetleri gibi faktörlerle ön plana çıkan motosikletler, e-ticaret ve yemek teslimat sektöründeki hızlı artışında etkisi ile yüksek satış rakamlarına ulaşıyor. - İSTANBUL