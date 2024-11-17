Yeni Liman Çıkış Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Liman Çıkış Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Deniz turizmi araçlarına liman çıkış izni seyir izin belgesiyle verilecek. Denetimler artırılacak.

17.11.2024 12:46
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Yolcu gemileri ile kruvaziyer gemiler hariç gezi, spor ve eğlence amaçlı turizm faaliyetinde bulunan özel ve ticari yatlar ile diğer deniz turizmi araçlarına liman çıkış izni, seyir izin belgesiyle verilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmeliğin liman çıkış belgesine ilişkin hükümleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, yolcu gemileri ile kruvaziyer gemiler hariç gezi, spor ve eğlence amaçlı turizm faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait özel ve ticari yatlara, gezi amaçlı teknelere, dalabilir deniz turizmi araçlarına ve diğer deniz turizmi araçlarına liman çıkış izni, Deniz Turizmi Yönetmeliği hükümleri kapsamında seyir izin belgesiyle verilecek. Bu durumda seyir izin belgesi liman çıkış belgesi yerine geçecek.

Liman çıkış belgesine ilişkin denetimlerde, geminin asgari gemi adamı donatımını gösteren yeterliklere uygunluğuna bakılacak. Denetimlerde, gemi adamı donatımında asgari emniyet belgesi geçerliliği, personel sayısının sağlanıp sağlanmadığı ile gemi adamlarının yeterlik ve uzmanlık belgelerinin geçerliliği kontrol edilecek.

Yolcu gemilerinde yolcu sayısının, Türk bayraklı gemilerde denize elverişlilik, yabancı bayraklı gemilerde yolcu gemisi emniyet belgelerine uygunluğu kontrol edilecek. Kapasitesinden fazla yolcu alan geminin seferine izin verilmeyecek.

Yük gemilerinde de yükün, geminin cinsi ve yükleri gösterir belgesiyle uygunluğuna ilişkin denetim Bakanlık tarafından çıkarılacak yönergeye göre yapılacak.Gemideki yük miktarının geminin taşıyabileceği azami yük miktarıyla uygunluğu denetlenecek.

Liman çıkış iznine ilişkin denetim kapsamında gemide bulunması zorunlu tüm belgelerin geçerliliği ve uygunluğu Bakanlık tarafından çıkarılacak yönergeye göre yapılacak.

Liman başkanlığınca gerekli görülmesi halinde gemi sefere çıkmadan önce ayrıca can kurtarma, yangından korunma, yangın söndürme ve seyir donanımları, kumanya ve yakıtı, yolcu sayısı, yükünün cinsi, istifi ve yük miktarı denetlenecek ve uygunsuzluk tespit edilen ticaret gemilerinin yola çıkmasına izin verilmeyecek.

Ticari faaliyette bulunmayan gemilere liman çıkış belgesi düzenlenmeyecek.

Liman çıkış belgesi, Türk boğazları dahil olmak üzere Marmara Denizi'nde hat izni ile sefer yapan gemiler, tarama yetki belgesine sahip dökü ve tarama gemileri ile yağ, yakıt ve su tankerleri ile kumanya taşıyan ikmal gemileri, küçük deniz araçları, bitişik limanlarda sefer yapan gemiler ve balıkçı gemileri için 60 gün süreli düzenlenecek.

Yeni inşa gemilerden donatımın tamamlanması ya da seyir tecrübesi amacıyla liman idari sınırını aşarak sefer yapacak gemiler, yazılı izin belgesiyle sefere çıkacak. Bu gemilerden liman çıkış belgesi istenmeyecek.

Hidrokarbon kaynağı arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılan gemilerin veya bu gemilere destek sağlayan boru döşeme gemilerinin, açık deniz faaliyetleri destek gemilerinin veya römorkörlerin sadece bu faaliyetleri kapsamında en uygun liman sahaları kullanılarak yapılan seferleri bitişik liman seferi sayılacak.

Kıyı tesislerinin yaklaşım kanallarında su ürünleri avcılığına izin verilebilecek

Liman tesislerine veya yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesine (FSRU) yanaşmış LNG gemileri için emniyet tedbiri olarak gemi operasyonu süresince asgari 60 ton çekme gücüne sahip römorkör alınması ve gemi üzerinde kılavuz kaptan bulundurulması zorunlu olacak. İdare veya liman başkanlığı hava ve deniz koşulları ile seyir emniyetini de göz önünde bulundurarak emniyet tedbiri olarak hazırda bekleyen römorkör sayısı ve çeki gücünü artırabilecek.

Kıyı tesislerinin yaklaşım kanallarında, demirleme sahalarının yoğunluğu, meteorolojik şartlar ve seyir, can, mal ve çevre emniyeti gibi hususlar göz önünde bulundurularak dönemsel su ürünleri avcılığı yapılmasına izin verilebilecek.

Kaynak: AA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Denizcilik, Ekonomi, Turizm, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Liman Çıkış Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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