Yeni Nesil Mobil Savunma Mimarisi Tanıtıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SYS Grup, merkezsiz Yapı ile İHA tehditlerine karşı üç katmanlı mobil savunma sistemi geliştirdi.

SAMSUN Yurt Savunma (SYS Grup), CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS'in sahip olduğu kabiliyetleri entegre ederek, Yeni Nesil Mobil Katmanlı Savunma Mimarisi geliştirdiğini duyurdu.

SYS Grup şirketlerinden UNIROBOTICS öncülüğünde, Yeni Nesil Mobil Katmanlı İHA Karşıtı Savunma Mimarisi (C-UAS) geliştirildi. Tek bir merkeze bağımlı kalmayan, merkeziyetsiz (decentralized) yapısıyla bu mimaride üretilen 12.7 milimetre M3 ağır makineli tüfek ve 30 milimetre VENOM LR orta kalibre top sistemlerini tek bir mobil ekosistemde birleştirdiği bildirildi.

Herhangi bir 4x4 mobil platformlara entegre edilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS), kendi sensörü ve operatörü ile bağımsız çalışabileceği belirtilirken,bu sayede, sistemin bir unsuru devre dışı kalsa dahi savunma hattı kırılmayacağı ve her türden İHA tehdidine karşı kesintisiz ve sürdürülebilir bir angajman sağlanacağı aktarıldı. Sistem, tehditleri henüz yaklaşmadan bertaraf etmek üzere üç katmanlı kinetik (hard-kill) koruma kalkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dış katmanda, TRAKON 30 UKSS ayarlanabilir atım hızı sayesinde dakikada bin 350 atıma ulaşabilen 30x113 milimetre top; tehdidin büyüklüğü ve hızına bağlı olarak 2 kilometreye kadar menzilde, tahrip gücüne sahip (HEI–HEDP) ve/veya yaklaşma tapalı (proximity) mühimmat atarak görev yapıyor. Bu katmanda başta Shahed-136 tipi dolanan mühimmatlar olmak üzere, her tür dolanan mühimmat ve NATO İHA sınıflandırmasında yer alan Sınıf 1 ve Sınıf 2 platformlar etkin şekilde hedef alınıyor.

"Orta katmanda, TRAKON 12.7 sistemleri ile dakikada bin 200 atım hızına ulaşabilen M3 ağır makineli tüfek; kamikaze drone tehditlerine karşı yüksek yoğunluklu ateş gücüyle aşılması bir savunma hattı oluşturuyor.

"Yakın savunma katmanında (son katman) ise TRAKON LITE 134 ile dakikada 3 bin atım yapabilen 7.62 milimetre M134 Minigun; daha küçük ve çok yakın mesafedeki tehditleri saniyeler içerisinde etkisiz hale getiriyor.

"Sistemin tüm ana bileşenlerinin (UKSS, silah ve entegrasyon) SYS Grup çatısı altındaki UNIROBOTICS, CANiK ve AEI Systems tarafından üretilmesi, projede sorunsuz sistem entegrasyonu, hızlı teslimat ve ölçeklenebilir üretim avantajlarını beraberinde getiriyor."

SYS Grup CEO'su Cahit Utku Aral'ın konuya ilişkin değerlendirmesinde, modern çatışma ortamının, merkezi yapılardan ziyade sahada hayatta kalabilen, öngörülemeyen ve maliyet etkin sistemleri zorunlu kıldığını vurguladı. Aral, "Grup bünyesinde geliştirdiğimiz yetkinliklerin entegrasyonu ile ortaya koyduğumuz bu mimari, yalnızca bir çözüm değil; aynı zamanda yeni nesil bir savunma anlayışını temsil etmektedir. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler, modern çatışma ortamında en kritik ihtiyaçlardan birinin maliyet etkin karşı İHA çözümleri olduğunu bir kez daha açıkça göstermiştir. Amacımız, başta ülkemiz olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin sürdürülebilir ve maliyet etkin yakın hava savunma sistemlerine sahip olmasını sağlamaktır. UNIROBOTICS öncülüğünde, CANiK ve AEI Systems şirketlerimiz ile tüm kritik bileşenleri kendi bünyemizde üreterek, kullanıcılara tam bütünleşmiş, güvenilir ve kesintisiz bir tedarik zinciri sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç da drone tehditlerinin artık tekil değil, düşük maliyetli sürüler halinde geldiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Çözümümüz, merkezi savaş yönetim sistemleri ve komuta-kontrol yapılarıyla entegre çalışabildiği gibi, ihtiyaç halinde merkeziyetsiz olarak da görev yapabilecek esnek bir mimariye sahiptir. Bu yapı sayesinde komuta merkezinin hedef alınması veya devre dışı bırakılması, sistemin bütününün etkisiz hale gelmesine yol açmaz. Dağıtık ve dayanıklı mimarisiyle sistem, unsurlarından herhangi birinin kaybı durumunda dahi operasyonel sürekliliğini korur. Mobilite, katmanlı angajman yeteneği ve esnek kullanım konseptiyle bu çözüm, modern tehdit ortamında optimize edilmiş bir savunma ağı sağlar."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:08:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.