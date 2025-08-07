Yeni Nesil Yük Vagonları 2025\'te Yola Çıkıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılında 127 adet yeni nesil milli yük vagonunu raylara indirdiklerini açıkladı. Uraloğlu, "Yeni nesil milli vagonlar Avrupa yönü taşımaların yüzde 17,4'ünü, tüm uluslararası taşımaların ise yüzde 16,4'ünü gerçekleştirdi" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ) yerli ve milli yük vagonu üretimini değerlendirdi. Uraloğlu, Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartları (TSI) Sertifikasına sahip yeni nesil milli yük vagonları Sggmrs ve Sggrs'nin yurt içinde olduğu gibi uluslararası taşımacılıkta da kullanıldığını belirterek, "Sggmrs vagonlarına 2 adet 45'lik, 2 adet 40'lık veya 4 adet 20'lik konteyner yüklenebilirken, Sggrs vagonlarına 2 adet 40'lık veya 4 adet 20'lik konteyner yüklenebiliyor. Özellikle Sggmrs tipi yeni nesil milli yük vagonumuz 29,5 metre uzunluğu, iki vagonluk konteyneri tek vagonda taşıyabilme özelliği, rakiplerinden 9,5 ton daha hafif olması ve eş değer vagonlara göre 4 ton daha fazla yük taşıyabilmesiyle sınıfının en ayırt edici ürünü haline geldi" dedi.

Yerli ve milli üretim kapasitesinin güçlenmesiyle Türkiye'nin lojistik kabiliyetinin daha da artacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından bu yıl yaklaşık 1,85 milyon ton uluslararası yük taşındı. Bu taşımaların 1,35 milyon tonu Avrupa yönüne gerçekleşirken yeni nesil milli yük vagonlarımız Avrupa yönü taşımaların yüzde 17,4'ünü tüm uluslararası taşımaların ise yüzde 16,4'ünü gerçekleştirdi. Yeni nesil milli vagonlarımızın demiryolu filomuzdaki payı arttıkça taşıdıkları yük miktarı da artacak" ifadelerini kullandı.