Yeni OVP döneminde enflasyon hedefleri belli oldu, 2029'da yüzde 9'a inmesi planlanıyor - Son Dakika
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Yeni OVP döneminde enflasyon hedefleri belli oldu, 2029'da yüzde 9'a inmesi planlanıyor

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2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'da enflasyonla mücadele kararlılıkla sürdürülecek ve fiyat istikrarı sağlanacak. Program hedeflerine göre yıllık enflasyonun 2029 sonunda yüzde 9'a gerileyerek tek haneye inmesi bekleniyor.

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde, dezenflasyon sürecinin devamıyla enflasyondaki ataletin kırılması ve tek haneli seviyelerin yeniden görülmesi amaçlanıyor.

AA muhabirinin 2027-2029 dönemini kapsayan OVP'den yaptığı derlemeye göre, ağustos ayı itibarıyla yüzde 31,51 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonunun ardından dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi hedefleniyor.

Programda, dezenflasyon sürecinin kararlı ve kesintisiz sürmesiyle, enflasyondaki ataletin kırılması ve program döneminde enflasyon oranının tek haneli seviyelere indirilerek fiyat istikrarının sağlanması temel amaç olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda, program döneminde enflasyonla mücadele çerçevesinde para, maliye ve gelirler politikalarının güçlü eş güdümü sürdürülecek ve talep koşullarının enflasyonist olmayan bir patikada seyretmesi sağlanacak. Toplam talep koşullarının enflasyondaki düşüşe sağladığı katkı daha elverişli maliyet koşullarıyla desteklenecek, ürün piyasalarında rekabetin geliştirilmesi ve arz yönlü politikaların güçlendirilmesiyle üretim potansiyeli yukarı taşınacak.

Enflasyon oranındaki düşüşle birlikte, gelir dağılımında daha dengeli bir yapı tesis edilerek, kalıcı refah artışına katkı sunulacak. Fiyat istikrarı kalıcı olarak tesis edilene kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tüm politika araçlarını etkin bir biçimde kullanmaya devam edecek.

Enflasyondaki atalet kırılacak

Enflasyonla mücadelede TCMB bünyesinde enflasyon hedeflemesi uygulamasına ve dalgalı döviz kuru rejimine kararlılıkla devam edilecek, döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşması sağlanacak.

Enflasyon beklentilerinin hedeflerle uyumlu şekilde çıpalanması için iletişim kanalları güçlendirilecek.

Piyasa şeffaflığını artırmak amacıyla zincir marketlerdeki fiyatları paylaşan "Market Fiyatları" internet sitesinin kamuoyundaki bilinirliği artırılacak.

Ayrıca, bütüncül bir yaklaşımla geçmişe endeksli fiyatlama davranışının yerini, enflasyon beklentilerine dayalı fiyatlamanın alması sağlanacak ve fiyat katılıklarının önüne geçilerek enflasyondaki atalet kırılacak. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların, enflasyon tahmin ve hedefleriyle uyumu artırılacak.

Gıda fiyatlarında istikrar ve arz güvenliği sağlanacak

Tarımsal ürünlerin alım fiyatları, kamu maliyesine etkileri, piyasa dinamikleri ve program hedefleri dikkate alınarak, geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek.

Gıda ve tarımsal ürünlerdeki kısa ve uzun dönemli arz-talep ile ithalat-ihracat değişimleri, erken uyarı yaklaşımıyla izlenecek. Gıda arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla stratejik tarım ürünlerinin üretiminde arz-talep dengesi, yeterlilik düzeyleri, su kısıtı ve bölgesel üretim potansiyelleri dikkate alınarak uygulamadaki üretim planlaması sürdürülecek.

Enflasyon tahminleri

OVP hedeflerine göre, 2026 yılı sonunda TÜFE yıllık artışının yüzde 28,4 olarak gerçekleşmesi öngörülürken yıl sonu enflasyonunun 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e ve program dönemi sonu olan 2029'da ise yüzde 9 seviyesine gerileyerek, tek haneye inmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Orta vadeli program, Ekonomi, OVP, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni OVP döneminde enflasyon hedefleri belli oldu, 2029'da yüzde 9'a inmesi planlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni OVP döneminde enflasyon hedefleri belli oldu, 2029'da yüzde 9'a inmesi planlanıyor - Son Dakika
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