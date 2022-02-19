Yeni Peugeot 308'e bir ödül de kadınlardan geldi

yeni Peugeot 308 "Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili" jürisi tarafından "Yılın En İyi Şehirli Otomobili" ödülüne layık görüldü.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, kompakt yapısı, akıllı teknolojileri, geniş yaşam alanı ve konforlu sürüş özellikleriyle yeni Peugeot 308, bir prestijli ödülü daha Peugeot müzesine kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot CEO'su Linda Jackson, "Yeni Peugeot??????? 308'in farklı coğrafi bölgelerden sadece kadın üyelerden oluşan jüri tarafından '2022 Yılının En İyi Şehirli Otomobili' seçilmesi, Peugeot'nun stratejik tercihlerinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Eşsiz görünümü, mükemmel teknolojisi, sürüş sırasında hissedilen duygular ve hem elektrikli hem de içten yanmalı motor yelpazesi, Peugeot 308'i dünyanın her ülkesindeki müşteriler için ideal bir seçim haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

"Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili" jürisinin 56 üyesi, "Şehirli Otomobil", "Aile SUV'u", "Aile Otomobili", "Büyük SUV", "Spor Otomobil" ve "4x4" olmak üzere altı farklı kategorinin kazanan modellerini belirledikten sonra, mart ayı başındaki finallerde "Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili"ni seçecek. Oylama sonucu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıklanacak.

-Peugeot mükemmelleşen model gamıyla büyümesini sürdürüyor

İlk tanıtımından kısa bir süre sonra Yeni Peugeot 308 kazandığı "2022 Almanya'da Yılın Otomobili" ve "En İyi Şehir Otomobili" ödülleriyle kusursuz özelliklerini birinciliklerle taçlandırmaya devam ediyor. Yeni Peugeot 308 ayrıca 28 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre şehrinde açıklanacak olan "Avrupa'da Yılın Otomobili" ödüllerinde son 7 finalist arasına kalmayı başardı.

Bununla birlikte yeni marka kimliğiyle her geçen yıl büyümesini sürdüren Fransız marka, Peugeot SUV 2008 ("Şehirli SUV" kategorisi) ve Peugeot 208 ("Şehirli Otomobil" kategorisi) modellerinin 2021 yılındaki çifte zaferinden sonra, Yeni Peugeot 308 modeli ile de sadece iki yıl içinde WWCOTY'de birincilik kazanma başarısını gösterdi

Yeni Peugeot 308; 5 kapılı hatchback ve station wagon olmak üzere iki farklı gövde tipiyle üretiliyor. Peugeot 308 yüksek verimlilik seviyesine sahip; benzinli (110 ve 130 hp) veya dizel (130 hp) motorlar dışında şarj edilebilir hibrit (180 ve 225 hp) seçeneklerle de sunuluyor. Ayrıca önümüzdeki sene tamamen elektrikli bir model de ürün gamına dahil edilecek.

Dış tasarımı gibi Peugeot 308'in iç mekanı da dikkati çekici. Kaliteye gösterilen özen, yeni nesil dijital ara yüzler, daha sezgisel ve direkt bir sürüş deneyimi sunan kompakt direksiyon simidi ile farkını ortaya koyan Peugeot i-Cockpit'in benzersiz ergonomisi dikkat çekici ve modern bir iç mekan yaratıyor.