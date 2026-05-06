Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak

06.05.2026 00:14
Türkiye'nin coğrafi konumu bir ticaret koridoru haline gelme konusunda önemli avantaj sunarken, yeni vergi düzenlemesi ile bu alanda uluslararası rekabetçi bir "transit ticaret merkezi"nin oluşturulması amaçlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan yeni vergi düzenlemesi ile uluslararası rekabetçi bir "transit ticaret merkezi"nin oluşturulması hedefleniyor.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'yi bölgesel bir ticaret merkezi haline getirebilmek ve ihracat kapasitesini artırabilmek amacıyla geçen yıldan bu yana yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Geçen hafta ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan paket kapsamında en önemli düzenlemelerden birisi de transit ticaretin teşvik edilmesi oldu.

İFM'de yerleşik şirketlere transit ticaret kazançları tamamen vergisiz olacak

İstanbul Finans Merkezi (İFM), bölgenin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkarken, burada faaliyette bulunan kurumların, yurt dışından satın aldıkları malları Türkiye'ye getirmeksizin yurt dışında satmaları veya yurt dışında gerçekleşen mal alım-satımlarına aracılık etmeleri suretiyle elde ettikleri kazancın yüzde 50'si mevcut durumda kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor.

Bu indirimin en önemli koşulu ise malın Türkiye'ye gelmeden bir ülkeden başka ülkeye transfer edilmesi oluyor.

Yapılacak düzenleme ile bu indirim oranı yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılacak. Böylece, İFM'de yerleşik şirketlere transit ticaret kazançları tamamen vergisiz olacak.

Bu teşvik daha önce yalnızca İFM bölgesi sınırları içinde uygulanırken, yapılacak düzenleme ile İFM dışında faaliyette bulunan kurumların transit ticaret gelirlerine de yüzde 95 kazanç indirimi getirilecek.

Küresel ihracatta rekabetçiliğe vurgu

Türkiye'nin coğrafi konumu bir ticaret koridoru haline gelme konusunda önemli avantaj sunarken, yeni vergi düzenlemesi ile bu alanda uluslararası rekabetçi bir "transit ticaret merkezi"nin oluşturulması amaçlanıyor.

Bu düzenlemeler ile yalnızca yurt dışından satın alınan malların Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satılması teşvik edilirken, iç pazardaki rekabet ise bozulmayacak.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 02:57:50. #7.13#
