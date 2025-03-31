Yeni Yönetmelik 1 Nisan'da Yürürlüğe Girecek - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Yönetmelik 1 Nisan'da Yürürlüğe Girecek

Ticaret Bakanlığı, uzaktan iletişimle satılan ürünlerin denetim yönetmeliğini 1 Nisan'da uygulayacak.

31.03.2025 11:14
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Ticaret Bakanlığı, 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nin 1 Nisan'da yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 30 Ekim 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği', 5 aylık bir geçiş sürecinin ardından, 1 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik, internet üzerinden yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlarken vatandaşların haklarını da korumayı amaçlıyor. Yeni Yönetmelik, internet üzerinden hem alışveriş yapan vatandaşların, hem de ürün satan firmalar için önemli yenilikler getiriyor. Yönetmelik, piyasaya arz edilen ürünlerin daha güvenli ve mevzuata uygun olmasını temin ediyor.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetmelik ile tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşması kolaylaşacak, internet, mobil uygulamalar, televizyon ve radyo gibi araçlar üzerinden yapılan alışveriş süreci daha şeffaf ve kolay denetlenebilir hale gelecek. Yeni Yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak. İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Bu sayede vatandaşlar internetten alışveriş yaparken, fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecek. Sanal pazaryerleri, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracak, ve uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde yayından kaldıracak. Bu sayede vatandaşlara standardına uygun ve daha güvenli bir alışveriş ortamı sunulacak. Sanal pazaryerleri, ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvuru yapabileceği bir temas noktası oluşturacak. Bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliği ile ilgili şikayet, bildirim ve bilgi talepleri iletilebilecek. Yurtdışından Türkiye'ye 'www.ticaret.gov.tr/duyurular' adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye'ye satış yapması mümkün olmayacak. Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında 7223 sayılı 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yer alan yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek. Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin rehber Ticaret Bakanlığı internet sitesinde paylaşılacaktır."

Ayrıca Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere ulaşması ve kurallara uyan yerli üretici ve satıcıların haksız rekabetten korunması için çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Alışveriş, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Yönetmelik 1 Nisan'da Yürürlüğe Girecek - Son Dakika

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