Yeni Zigana Tüneli inşaatında çalışmalar kara kışa rağmen hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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Yeni Zigana Tüneli inşaatında çalışmalar kara kışa rağmen hız kesmeden devam ediyor

17.03.2022 19:22

Yeni Zigana Tüneli inşaatında çalışmalar kara kışa rağmen hız kesmeden devam ediyor Tünelin bir aksilik yaşanmaması halinde 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak 14,5 kilometrelik...

Yeni Zigana Tüneli inşaatında çalışmalar kara kışa rağmen hız kesmeden devam ediyor

Tünelin bir aksilik yaşanmaması halinde 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor

TRABZON - Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli inşaatında kara kışa rağmen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür devam eden rüya proje yeni Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi geçtiğimiz aylarda tamamlandı. 500 personelin 7 gün 24 saat görev yaptığı tünel, bittiğinde Trabzon- Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek.

Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli olmakla birlikte bunun yanında Türkiye'de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi kullanılan ilk tünel olacak. 3 noktada en uzun şaft 400 metre olmak üzere toplam 6 tane şaft olacak ve bu özelliği ile de Türkiye'de ilk uygulama olacak.

Ayrıca Yeni Zigana Tünel güzergahında dengeli konsel metoduyla yapılan özel bir köprü, kavşaklar, köprüler ve irili ufaklı tünellerin yapımına kar altında devam ediliyor. Tünelin bir aksilik yaşanmaması halinde 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Yeni Zigana Tüneli inşaatında çalışmalar kara kışa rağmen hız kesmeden devam ediyor
Yeni Zigana Tüneli inşaatında çalışmalar kara kışa rağmen hız kesmeden devam ediyor
Yeni Zigana Tüneli inşaatında çalışmalar kara kışa rağmen hız kesmeden devam ediyor

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Yeni Zigana Tüneli inşaatında kara kışa rağmen çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor Yeni Zigana Tüneli inşaatında kara kışa rağmen çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor Pandeminin getirdiği yeni tatil alışkanlığı: Kiralık villa Pandeminin getirdiği yeni tatil alışkanlığı: Kiralık villa

Türkiye, Trabzon, Rüya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni Zigana Tüneli inşaatında çalışmalar kara kışa rağmen hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika


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