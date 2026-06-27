Yenilenebilir Enerji Rekor Kırdı - Son Dakika
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Yenilenebilir Enerji Rekor Kırdı

27.06.2026 11:15
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Mayısta Türkiye'de yenilenebilir enerji elektrik üretiminde yüzde 72,3 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Türkiye'de mayısta yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı yüzde 72,3'e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı yüzde 17 ile son 22 yılın en düşük düzeyine geriledi.

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, mayısta hem aylık hem de saatlik bazda yenilenebilir enerji üretiminde tarihi seviyeler kaydedildi.

Bu dönemde, 24 Mayıs saat 13.00 itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının anlık elektrik üretimindeki payı yüzde 84'e ulaşarak son 12 yılın en yüksek saatlik seviyesine çıktı. Önceki rekor, Nisan 2024'te yüzde 83 olarak kayıtlara geçmişti.

Mayısta güneş ve rüzgar santralleri, toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak, nisanda ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti.

Yenilenebilir üretimdeki güçlü performansta hidroelektrik santralleri belirleyici rol oynadı. Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar sayesinde hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 arttı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak-31 Mayıs döneminde hidroelektrik santralleri 46,4 milyar, rüzgar santralleri 18 milyar, güneş santralleri ise 14,2 milyar kilovatsaat elektrik üreterek yılın ilk beş ayı bazında en yüksek üretim seviyelerine ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da daha önce yaptığı değerlendirmede, "Mayıs ayında elektrik üretiminde yerli kaynakların payı yüzde 85'e, yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 72,3'e ulaştı. Bu başarının lokomotifi olan hidroelektrik santrallerimiz, 11,71 milyar kilovatsaat üretimle yeni bir rekora imza attı. Böylece toplam elektrik üretimimizin yüzde 43,1'ini suyun gücünden karşıladık." ifadelerini kullanmıştı.

Mayısta kaydedilen performans, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin elektrik üretimindeki ağırlığını artırmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Yenilenebilir enerji elektrik sisteminde ağırlığını artırıyor

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Mayıs rekorları, yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin elektrik sisteminde giderek daha belirleyici hale geldiğini gösteriyor." dedi.

Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payındaki artışın enerji dönüşümü açısından önemli bir gelişme olduğunu belirten Alparslan, Türkiye'nin enerji ithalatının yalnızca yaklaşık yüzde 16'sının elektrik üretiminden kaynaklandığını söyledi.

Enerji dönüşümünün elektrik sektörüyle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkati çeken Alparslan, "Yenilenebilir enerjinin yanı sıra enerji dönüşümünün diğer alanlarını da ülkemizin enerji planına dahil etmemizin önemini ortaya koyuyor. Türkiye'nin enerji ithalatının yaklaşık üçte birinden sorumlu olan kara yolu ulaşımı bu dönüşümün en önemli başlıklarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

Alparslan, yerli elektrikli araçların, elektrikli toplu ulaşım çözümlerinin ve raylı sistem yatırımlarının yaygınlaştırılmasının, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltarak enerji bağımsızlığı hedeflerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenilenebilir Enerji Rekor Kırdı - Son Dakika

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