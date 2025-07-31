Yenilenebilir Enerji Rekoru! - Son Dakika
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Ekonomi

Yenilenebilir Enerji Rekoru!

31.07.2025 10:34
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Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde güneş ve rüzgar payları tarihi seviyeye ulaştı.

Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 119 bin 632 megavat olurken güneşin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 19,2'ye, rüzgarın toplam kurulu güç içindeki payı ise yüzde 11,3'e ulaştı.

Yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı, haziran ayında da artmaya devam etti. 119 bin 632 megavata çıkan toplam elektrik kurulu gücünün, yüzde 60,9'a tekabül eden 72 bin 826 megavatlık kısmı yenilenebilir kurulu gücünden oluştu. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 291 megavat ile yüzde 27, güneşin payı 22 bin 937 megavat ile yüzde 19,2, rüzgarın payı 13 bin 465 megavat ile yüzde 11,3 olurken biyokütlenin payı 2 bin 399 megavat ile yüzde 2, jeotermalin payı da bin 734 megavat ile yüzde 1,4 olarak kayıtlara geçti.

Rüzgar ve güneş kurulu gücü artıyor

Haziran ayı sonu itibarıyla güneş kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 19,2'ye, rüzgar kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı da yüzde 11,3'e ulaşarak oransal anlamda bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

Rüzgar ve güneşten üretim rekoru

Haziran ayında sadece kurulu güçte değil, yenilenebilir elektrik üretiminde de artış yaşandı. Geçen ay güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimi 4,6 milyar kilovatsaat ve yüzde 16,1'lik oran ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Rüzgar ve güneş kaynaklı toplam elektrik üretimi de yüzde 29,6 oran ile 8,4 milyar kilovatsaate çıkarken aylık bazda tüm zamanların en yüksek değeri yakalandı.

Yenilenebilir enerjinin üretimdeki toplam payı yüzde 52,5

Ayrıca geçen ay elektrik üretimi 28,38 milyar kilovatsaat oldu. Bu üretimde, yerli kaynaklara dayalı toplam elektrik üretim değeri 18,4 milyar kilovatsaat olurken yenilenebilir kaynaklara dayalı toplam elektrik üretim değeri ise 14,9 milyar kilovatsaat olarak hesaplandı. Buna göre, yenilenebilir enerji kaynaklı üretimin toplam üretimdeki payı ise yüzde 52,5 olarak kayıtlara geçti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Yaşam, Güneş, Son Dakika

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