"Yenilenebilir enerjiyle doğa sorunlarına çözüm bulabiliriz" - Son Dakika

Keçeli ve Bulutoğlu Güneş Enerjisi Santralleri kurucusu Ali Atalı, yenilenebilir enerji sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Atalı, "Doğa kirliliğine dur diyebilmek ve var olan kaynakları daha bilinçli kullanabilmek için yenilenebilir enerjinin ön plana çıkması gerekiyor. Sonuçta yenilenebilir enerji, doğal süreçteki var olan enerji akışından elde edilen bir enerjidir. Bu nedenle aslında yenilenebilir enerji sayesinde pek çok doğa sorununa çözüm bulabiliriz" dedi.

Yenilenebilir enerjinin önemini vurgulayan iş insanı Atalı, "Dünyanın geleceği için hayati öneme sahip olan bu konunun önemini bildiğimiz için bu alanda çeşitli yatırımlarda bulunduk" diye konuştu.

Yenilenebilir enerji sektöründe yatırımları bulunan Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atalı, özellikle güneş enerjisi kapsamında faaliyetlerde bulunduklarını söyleyerek sektöre ilişkin değerlendirmeler bulundu. Atalı, "Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji türlerinden bir tanesi. Güneş enerjisi teknolojileri temel olarak güneş ışınlarını toplayarak ısı veya da elektrik üretimini sağlıyor. Biz, güneş ışınlarının bu anlamda çok önemli olduğunu düşünerek güneş enerjisi kapsamında önemli çalışmalarda bulunuyor, çalışmalarımızı bu minvalde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"FOSİL YAKITLAR ÇEVREYE ÇOK FAZLA ZARAR VERİYOR"

Yüksek oranlarda karbon içeren doğal enerji kaynağı fosilin, çevreye büyük oranda zarar verdiğini aktaran Atalı, bu noktada farklı enerji türlerinden yararlanılması gerektiğini belirterek, "Fosil yakıt, doğal enerji kaynaklarından bir tanesi. Ölen canlı organizmalar oksijensiz ortamda milyonlar yıl çözülür ve fosil yakıtlar meydana gelir. Fosil yakıtlar çevreye oldukça fazla zarar veriyor. Bu zararlardan ilki hava kirliliğine neden olması. Bunun yanı sıra küresel ısınmaya da yol açıyor. Pek çok doğa olayının ana nedeni fosil yakıtlar. Bu hususları düşündüğümüzde farklı enerji türlerine odaklamamızın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz" dedi.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Yenilenebilir enerjiler konusundaki düşüncelerini açıklarken elektrikli araçların önemine değinen Atalı, bu sektörün nasıl gelişeceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu:

"Şu an havacılık sektöründe hibrit uçak motoru konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu sektörün önündeki en büyük engel, büyük boyutlu uçakların elektrik enerjisi ile çok büyük mesafeler kat etmesini sağlayacak pil kapasitesinin bulunmayışıdır. MagniX gibi küçük kapasiteli uçaklar için elektrikli motorların hız sağlaması daha kolayken uçak boyutu büyüdükçe bu durum problem çıkartıyor. Ama bilim insanlarına göre 2030'lu yıllar sonrasında 1000 kilometre üzerinde mesafelerde yol kat edebilecek elektrikli hava araçlarının kullanılacağı düşünülmektedir. Bu sayede de 1 saatlik uçuş için yüzde 70 gibi bir oranda yakıt tasarrufu elde edilebilecektir. Tüm bu gelişmelerin temelinde yatan fosil yakıtlardan uzaklaşma fikri, yenilenebilir enerji teknolojilerini bu sayede ön plana çıkartacaktır."