Yenişehir'de Geçici İşçilere Tam Süreli Çalışma Müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

Yenişehir'de Geçici İşçilere Tam Süreli Çalışma Müjdesi

Yenişehir\'de Geçici İşçilere Tam Süreli Çalışma Müjdesi

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yıllardır geçici işçi statüsünde çalışan işçilere tam süreli çalışma imkanı sağlandığını duyurdu. Geçici işçiler, artık daha fazla sosyal hakka sahip olacaklar ve gelecek kaygısı taşımadan çalışabilecekler.

21.10.2024 17:23  Güncelleme: 17:25
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, uzun yıllar yıllın belli dönemlerinde geçici olarak çalışmak zorunda kalan ve tam süreli çalışma bekleyen işçilere müjdeyi verdi. Yapılan düzenlemelerle geçici süreli çalışan işçiler tam süreli çalışmaya başlayacak.

Yenişehir Belediyesi'nde yıllardır geçici işçi olarak çalışan ve yılda sadece 6 ay veya 9 ay hizmet veren işçilerin tam süreli çalışmaya geçirilmesi için Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel düğmeye bastı. Bugüne kadar Yenişehir Belediyesi'nde geçici işçi statüsünde çalışmak zorunda kalan, talepleri sürekli geri çevrilen, yılda 6 veya 9 ay çalışan, diğer zamanlar işsiz oldukları için geçim sıkıntısı çeken ve 12 ay tam zamanlı olarak sürekli çalışabilmenin hayalini kuran işçilerin isteklerini Başkan Ercan Özel yerine getirdi.

İyi belediyeciliğin gereği olarak, belediye personelinin mutluluğunu ve çalışma motivasyonunu artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Belediyemiz bünyesinde yıllardır geçici süreli olarak çalışan işçi ve emekçi mesai arkadaşlarım ne yazık ki şimdiye kadar kadroya alınmamış. Yılda 6 veya 9 ay çalışarak evlerine ekmek götürmeye çalışan emekçilerimiz, yılın geri kalan aylarında da iş bulmakta zorlanıyorlardı. Bizler mesai arkadaşlarımızın her zaman yanında olacağımızı belirtmiştik. Bugün de müjdeyi kendilerine verdik. Yaptığımız çalışmayla arkadaşlarımızı geçici işçi statüsünden çıkartarak, tam süreli işçi olarak aramıza aldık. Artık, daha fazla sosyal haklara sahip olan, gelecek kaygısı taşımayan, emekçi arkadaşlarımız, huzurlu bir şekilde ileriye güvenle bakarak, halkımıza daha özverili hizmet etmeye devam edecek" dedi.

13 yıldır Yenişehir Belediyesi Temizlik Müdürlüğü'ne bağlı birimde çalışan Onur Ülgen, "Bizim yıllardır başkanlarımızdan tam süreli işçi statüsüne geçme konusunda talebimiz vardı ancak hiç kimse bizim bu talebimizi yerine getirmedi. Belediye Başkanımız Sayın Ercan Özel, sesimizi duydu ve bize bu müjdeyi verdi. Demek ki yapılabiliyormuş. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diyerek sevincini dile getirdi.

15 yıldır çalışan işçi Mesut Kaya ise; "Bir yılda 6 ay çalışıyor, diğer 6 ay çalışmıyorduk. Hepimizin ailesi var, hepimiz ev geçindiriyoruz. Ancak geleceğimiz garanti altında değildi. Sosyal haklarımızı tam olarak alamıyorduk. Allah Ercan Başkanımızdan razı olsun. Sesimizi duydu" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ercan Özel, Yenişehir, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenişehir'de Geçici İşçilere Tam Süreli Çalışma Müjdesi - Son Dakika

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