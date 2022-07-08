Yenişehir'e yapılacak kavşak ile trafik yüzde 30 azalacak - Son Dakika
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Yenişehir'e yapılacak kavşak ile trafik yüzde 30 azalacak

08.07.2022 09:01
Yenişehir'e yapılacak kavşak ile trafik yüzde 30 azalacak

Bursa Yenişehir'de yapımı devam eden Bilecik-Yenişehir yolu kavşak düzenlenmesi, bağlantı yolları ve hızlı tren çalışmaları devam ediyor.

Bursa Yenişehir'de yapımı devam eden Bilecik-Yenişehir yolu kavşak düzenlenmesi, bağlantı yolları ve hızlı tren çalışmaları devam ediyor.

Yenişehir yolu girişine yapılacak kavşak ile ilçe trafiği yüzde 30 azalacak. Bilecik-Yenişehir yolunun yıl sonunda bitmesiyle bu yol 22 dakikaya düşecek. Yoldaki virajlar ortadan kalkacak. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve Belediye başkan yardımcısı Mesut Bedel kavşak alanın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan köprünün üzerindeyiz. İsmail Hakkı Bey Bulvarı, Derviş Eroğlu Bulvarı ile Alparsalan Türkeş Bulvarının Bursa yoluna bağlandığı bir köprü burası. Bu yolun dosyasını Ulaştırma Bakanımıza teslim ettik. Bugün itibariyle çalışmalara başlanacak. Bağlantı olduğunda Bursa girişinde dar olan noktada 3 metre yüksekliğinde 8 metre genişliğinde yapılacak köprü ile birlikte yapılacak kavşak düzenlenmesi ilçemize bir değer katacak. Bursa girişinde yapılacak kavşak düzenlemesiyle trafik yüzde 30 azalacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Aydın, "Ulaştırma Bakanımız Yenişehir-Bilecik yolunun 6 ay içinde biteceğini açıkladı. Bu yolun açılmasıyla Yenişehir-Bilecik arası 22 dakikaya düşecek virajlarda ortadan kalkacak" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Yenişehir, Davut Aydın, Yenişehir, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenişehir'e yapılacak kavşak ile trafik yüzde 30 azalacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenişehir'e yapılacak kavşak ile trafik yüzde 30 azalacak - Son Dakika
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