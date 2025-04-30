Yente AŞ, TEKNOFEST KKTC'de Gençlerle Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yente AŞ, TEKNOFEST KKTC'de Gençlerle Buluşuyor

Yente AŞ, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te yerli projelerini tanıtacak ve genç girişimcilere ilham verecek.

30.04.2025 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yente AŞ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk kez düzenlenen TEKNOFEST'te gençlerle bir araya gelecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde, Yente AŞ de yerini alacak.

Yente AŞ, TEKNOFEST KKTC kapsamında gençlerle bir araya gelerek geliştirdiği yerli ve özgün projeleri tanıtacak.

Şirketin standında, yapay zeka tabanlı yazılımlar, eğitim teknolojileri, sürdürülebilir çözümler ve dijital inovasyon ve drone uçakları alanındaki çalışmaları sergilenecek.

Ziyaretçiler, etkileşimli uygulamalar eşliğinde Yente AŞ'nin teknoloji üretim süreçlerine tanıklık ederken, genç girişimciler için düzenlenecek özel bilgilendirme etkinliklerine de katılabilecek.

Milli ve yerli teknolojiye katkı sunmayı amaçlayan Yente'nin internet sitesi, festival boyunca çocuklara, gençlere ve teknoloji meraklılarına ilham vermeyi hedefliyor.

"Bu bir şirket başarısı değil, milli ve yerli bir başarıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Yente AŞ kurucusu Davut Yavuz, her biri yerli mühendisler tarafından geliştirilen bir çok projeleri olduğunu belirtti.

Yavuz, "Dron uçaklarımız ve daha fazlası aslında Türk gençliğinin neler başarabileceğinin en güçlü kanıtıdır. Bugün sergilediğimiz her çözüm, yıllardır süren AR-GE çalışmalarımızın ürünüdür. Bu bir şirket başarısı değil, milli ve yerli bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Teknoloji, Teknofest, Etkinlik, Ekonomi, Eğitim, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yente AŞ, TEKNOFEST KKTC'de Gençlerle Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:52
Kadın sürücüye ’’çakarlı’’ araç kullanımı pahalıya patladı
Kadın sürücüye ''çakarlı'' araç kullanımı pahalıya patladı
21:19
İşte İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
20:47
’’Zorunlu eğitim kısalacak mı’’ sorusuna Bakan Tekin’den dikkat çeken yanıt
''Zorunlu eğitim kısalacak mı?'' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 07:17:35. #7.12#
SON DAKİKA: Yente AŞ, TEKNOFEST KKTC'de Gençlerle Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.