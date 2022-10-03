Yer fıstığında fiyat ve rekolte üreticiyi sevindirdi - Son Dakika
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Yer fıstığında fiyat ve rekolte üreticiyi sevindirdi

03.10.2022 12:18

Yer fıstığında fiyat ve rekolte üreticiyi sevindirdiADANA Çukurova'nın verimli topraklarında bu yıl hasadına başlanan yer fıstığı için çiftçilerin tarlalarda mesaisi sürüyor.

Yer fıstığında fiyat ve rekolte üreticiyi sevindirdi

ADANA Çukurova'nın verimli topraklarında bu yıl hasadına başlanan yer fıstığı için çiftçilerin tarlalarda mesaisi sürüyor. Geçen yıl kilosu 8 TL olan yer fıstığının bu yıl 35 TL'ye çıkması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi'nde bereketli Çukurova topraklarına yerfıstığı eken üreticilerin yüzü rekolte ve fiyatı ile güldü. Tarlada çiftçilerin hasat mesaisi sürerken bölgedeki vatandaşlar da başaklama yaparak çerezlik fıstıklarını topluyor. Bu yıl 100 dönüm araziye Halisbey Masal çeşidi yer fıstığı ekimi yapan çiftçi Ömer Türk, yerli tohumun dönümde 100 kilogram daha fazla ürün vermesi ile rekoltenin yükseldiğini belirtti. Türk, bu yıl ekim alanlarının da kısıtlı olduğunu ifade ederek, "50-55 ton rekolte bekliyoruz. Bu sezon güzeldi. Yerli tohum ektik. Amerikan çeşitlerine dönümde 100 kilo fark atıyor. Yerli bir tohum olan Halisbey Masal tohumu ile rekoltemizde yüksek oldu. Ekim alanı az olduğu için fiyatlar her seneye oranla üçe katladı. Geçen sene harmanda 8 TL'i di bu yıl 35 TL. Endüstriye de girdiği için yer fıstığı her alanda kullanıyor. Bu yıl inşallah emeğimizin karşılığı alacağız. Ürün ve verim çok güzel" dedi.

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Kaynak: İHA

Çukurova, Kozan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yer fıstığında fiyat ve rekolte üreticiyi sevindirdi - Son Dakika

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