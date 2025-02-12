Yerel Esnafa Destek Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

Yerel Esnafa Destek Çağrısı

Yerel Esnafa Destek Çağrısı

AESOB Başkanı Dere, Sevgililer Günü'nde yerel esnaftan alışveriş yapılmasını önerdi.

12.02.2025 14:11
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla vatandaşlara yerel esnaftan alışveriş yapma çağrısında bulundu. Özel günlerde fason üretimlerde artış olduğunun da altını çizen Başkan Dere, "Bu dönemde ne yazık ki merdiven altı ve fason üretimlerde artış gözleniyor. Vatandaşlarımızı, sertifikasız ve kalitesiz ürünlere karşı dikkatli olmaya davet ediyorum" diyerek vatandaşları uyardı.

Özel günlerde esnaf ve sanatkarlar için hareketliliğin arttığını kaydeden Antalya esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşması dolayısıyla vatandaşlara alışverişlerini esnaftan yapma çağrısında bulundu. Özel günlerin esnaf ve sanatkarlar için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Dere, "Bu tür özel günlerde özellikle kuyumcular, zücaciye, çiçekçiler, hediyelik eşya satan esnafımız başta olmak üzere toplamda 415 farklı meslek grubunu ilgilendiren bir ekonomik canlanma yaşanıyor" dedi. Öte yandan Sevgililer Günü'nde satışlar ortalama yüzde 30-35 oranında arttığını da sözlerine ekleyen Başkan Dere, "Bu da esnaf ve sanatkarımız için büyük bir fırsat anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Alışverişi esnaftan yapalım"

Sevgililer Günü'nde yapılacak alışverişlerde yerel esnafın tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Adlıhan Dere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel esnaf, kent ekonomisinin temel taşlarından biridir. Alışverişlerimizi mahallemizdeki, şehrimizdeki esnaftan yaparak hem kaliteli hem de güvenilir ürünler edinmiş oluruz. Sevdiklerinize hediye alırken, esnaftan alışveriş yapmak, hem onların emeğini değerlendirmek hem de kaliteli ve orijinal ürünlere ulaşmak anlamına gelir. Aynı zamanda, yerel ekonomiye can verir ve esnafımızın ayakta kalmasına destek sağlamış oluruz."

Merdiven altı ürünlere ve fason üretime dikkat

Başkan Adlıhan Dere, Sevgililer Günü'nde alınan hediyelerin kalitesine ve güvenilirliğine de dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu tür özel günlerde ne yazık ki merdiven altı ve fason üretimlerde artış gözleniyor. Vatandaşlarımızı, sertifikasız ve kalitesiz ürünlere karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızın özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken güvenilir siteleri tercih etmeleri ve faturası olmayan ürünlerden kaçınmaları büyük önem arz ediyor. Ayrıca güvendiğimiz, bildiğimiz yerlerden alışveriş yapmak gerekiyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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