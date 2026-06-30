Yerel Esnafı Destekleme Çağrısı - Son Dakika
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Yerel Esnafı Destekleme Çağrısı

Yerel Esnafı Destekleme Çağrısı
30.06.2026 11:57
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TESK Başkan Vekili Dere, Antalya'da yaz sezonunda yerel esnafın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yaz sezonunda yerel esnafın desteklenmesi gerektiğini belirterek, serbest piyasanın adil rekabetle güçleneceğine vurgu yaptı.

Turizm kenti Antalya'da yaz sezonuyla birlikte çarşı, pazar ve mahalle esnafında hareketlilik artarken, piyasadaki rekabet şartları da yeniden önem kazandı. Kent nüfusunun yükseldiği, talebin arttığı ve alışveriş trafiğinin hızlandığı bu dönemde yerel esnafın hem sezon bereketine hazırlandığı hem de artan maliyetler, kira yükü ve zincir market rekabetiyle mücadele ettiğine işaret edildi.

TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yaz sezonunda canlanan ticari hayatın yerel esnaf açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, serbest piyasa düzeninde adil rekabetin korunması gerektiğine dikkati çekti. Serbest piyasanın kuralsızlık anlamına gelmediğini ifade eden Başkan Dere, "Serbest piyasa, ekonominin doğal akışı içinde fiyatların arz ve talebe göre şekillenmesidir. Ancak bu düzenin sağlıklı işlemesi için rekabetin adil, maliyetlerin sürdürülebilir, denetimlerin etkin olması gerekir. Küçük esnafımızın yüksek kira, artan girdi maliyetleri, sezonluk fiyat baskısı ve zincir marketlerle yaşadığı rekabet karşısında ayakta kalabilmesi için piyasada dengeyi koruyan bir anlayışa ihtiyaç vardır" dedi.

"Esnafımız yaz sezonundan güçlenerek çıkmalı"

AESOB Başkanı Dere, yaz aylarında turizm hareketliliğiyle Antalya'da alışveriş trafiğinin hızlandığını söyleyerek, "Antalya'mız yaz sezonunda milyonlarca misafiri ağırlayan güçlü bir turizm kentidir. Bu hareketlilik yalnızca büyük işletmelerin kazancına dönüşmemeli, yerel esnafımızın tezgahına, dükkanına, sofrasına da bereket olarak yansımalıdır. Çünkü esnafımız bu kentin ekonomik omurgasıdır. Mahalle kültürünü yaşatan, güvenilir alışverişi sürdüren, istihdama katkı sunan en önemli güç, yerel esnaftır" ifadelerini kullandı.

Zincir marketlerin yaygınlaşması, yüksek işletme giderleri, kira artışları ve maliyet baskısının küçük esnafın rekabet gücünü zorladığını aktaran Başkan Dere, perakende ticarette daha dengeli ve koruyucu bir yapıya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Serbest piyasanın temeli, adil rekabet"

Serbest piyasanın güçlü olanın sınırsız büyüdüğü, küçük esnafın yalnız bırakıldığı bir alan olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Başkan Dere, şöyle devam etti:

"Serbest piyasanın temeli, adil rekabettir. Esnafımızın zincir marketler karşısında ezilmediği, mahalle ticaretinin korunduğu, haksız rekabetin önlendiği bir düzen hem tüketicinin hem üreticinin hem de esnafımızın yararınadır. Bu nedenle perakende ticarette sahadaki gerçekleri gören, küçük esnafı koruyan, piyasa dengesini güçlendiren düzenlemeler büyük önem taşımaktadır. Serbest piyasanın sağlıklı işlemesi için adil rekabetin, etkin denetimin ve güçlü yerel esnaf yapısının korunması gerekmektedir."

"Yaz alışverişinde tercihiniz esnafımız olsun"

Vatandaşlara ve Antalya'yı ziyaret eden misafirlere yerel esnaftan alışveriş yapma çağrısında bulunan TESK Genel Başkan Vekili Dere, "Alışveriş tercihlerimiz yalnızca bir ürün ya da hizmet satın almak anlamına gelmez. Yerel esnaftan yapılan her alışveriş, mahallemizin ekonomisine, kentimizin bereketine, istihdama ve sosyal dayanışmaya katkıdır. Bu yaz vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi esnaf ve sanatkarlarımızı sahip çıkmaya davet ediyoruz. Yaz bereketi mahallemizin esnafıyla büyüsün, kazanç Antalya'mızın sokaklarına, çarşılarına, pazarlarına yayılsın" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Serbest Piyasa, Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerel Esnafı Destekleme Çağrısı - Son Dakika

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