Yerel tohumlar toprakla buluştu - Son Dakika
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Yerel tohumlar toprakla buluştu

13.04.2022 11:41
Yerel tohumlar toprakla buluştu

'Yerel Tohum Ulusal Güç' sloganı ile 2016 yılında Yerel Tohum Merkezi'ni kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği ve dağıtımını yaptığı yerel tohumlar toprakla hayat bulmaya devam ediyor.

'Yerel Tohum Ulusal Güç' sloganı ile 2016 yılında Yerel Tohum Merkezi'ni kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği ve dağıtımını yaptığı yerel tohumlar toprakla hayat bulmaya devam ediyor.

2021 yılı yaz sezonunda ürettiği ve 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren internet sitesi üzerinden 7 Milyon yerel tohumu Türkiye'nin 80 iline ulaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında dağıtımını yapacağı yerel tohumların dikimini gerçekleştiriyor.

2023 yılında dağıtımını yapmak için yerel tohumları toprakla buluşturmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, domatesten bibere, patlıcandan kavun karpuza kadar 105 çeşit tohumun dikimi gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar 17 Milyon yerel tohum dağıtıldı

Her geçen yıl talebin arttığı yerel tohumların dağıtımını yapan Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 1 milyon 350 bin, 2020 yılında ise 4 milyon 290 bin yerel tohum dağıttı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin 80 iline 2021 yılında 4 milyon 139 bin, 2022 yılında ise yaklaşık 7 milyon adet tohum dağıtımı gerçekleştirmesiyle birlikte bugüne kadar dağıttığı yerel tohum sayısı yaklaşık 17 milyona ulaştı. - MUĞLA

Yerel tohumlar toprakla buluştu
Yerel tohumlar toprakla buluştu
Yerel tohumlar toprakla buluştu

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Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Tohum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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