Yerel Tohumlar Üreticilerle Buluşuyor - Son Dakika
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Yerel Tohumlar Üreticilerle Buluşuyor

Yerel Tohumlar Üreticilerle Buluşuyor
18.07.2026 11:18
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TİGEM, yerel tohumları çoğaltarak üreticilere sunuyor, gıda arz güvenliğine katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), "Mirasımız Yerel Tohum Projesi" kapsamında Anadolu'nun farklı bölgelerine ait yerel tohumları çoğaltarak üreticiler ve vatandaşlarla buluşturuyor.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, AA muhabirine, gıda arz güvenliğinin Türkiye'nin öncelikli konuları arasında yer aldığını, yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılmasının bu alandaki önemli çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

TİGEM ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) yerel tohumların korunması ve çoğaltılmasına yönelik çalışma başlattığını ifade eden Bülbül, Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan yerel tohumların çoğaltılarak tescil sürecinden geçirildiğini anlattı.

Bülbül, yaklaşık 50 yerel tohumun tescillenerek üretime hazır hale getirildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla yaklaşık 50 yerel tohum tescillenmiş ve üretime hazır durumda. Bunların büyük bölümünü paketleyerek Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye çapındaki mağazalarında satışa sunduk. Amacımız bu tohumların uygun fiyatlarla üreticilere ve vatandaşlara ulaşmasını sağlamak." diye konuştu.

İsmail Bülbül, proje kapsamında Tokat boncuk fasulyesi, ak çeltik, gucubu fasulyesi, Kosova bal kabağı, Yamula patlıcanı, Sarıcakaya roka, Sarayönü tere, kara turp ve turuncu domates gibi çok sayıda yerel çeşidin üretici ve vatandaşlarla buluşturulduğunu belirtti.

Hayvancılık projeleri de sürüyor

Bülbül, TİGEM'in bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılık alanında Tarım ve Orman Bakanlığının politikaları doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek Projesi" kapsamında hedeflere ulaşıldığını vurgulayan Bülbül, on binlerce gebe düvenin yetiştiricilere teslim edildiğini ifade etti.

Bülbül, bu yıl uygulanmaya başlanan "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" ile de TİGEM işletmelerinde yetiştirilen damızlık küçükbaş hayvanların üreticilere ulaştırıldığını dile getirerek, kaliteli tohum ve damızlık üretimine yönelik AR-GE çalışmalarının TAGEM işbirliğiyle sürdüğünü kaydetti.

Kırmızı et arzının güçlendirilmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu ile ortak çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Bülbül, besilik hayvanların TİGEM işletmelerinde belirli süre beslenerek ihtiyaç duyulan dönemlerde piyasaya sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerel Tohumlar Üreticilerle Buluşuyor - Son Dakika

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