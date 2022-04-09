Yerin yüzlerce metre altından çıkarılan leonardit, topraklara bereket oluyor - Son Dakika
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Yerin yüzlerce metre altından çıkarılan leonardit, topraklara bereket oluyor

09.04.2022 16:01
Yerin yüzlerce metre altından çıkarılan leonardit, topraklara bereket oluyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki linyit sahasında yerin yüzlerce metre altından çıkarılan leonardit, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra organik gübre olarak dünya çiftçisinin kullanımına sunuluyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki linyit sahasında yerin yüzlerce metre altından çıkarılan leonardit, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra organik gübre olarak dünya çiftçisinin kullanımına sunuluyor.

Firmanın kurucu müdürü Ömer Polat, kimyevi gübre fiyatlarındaki ciddi artışın, çiftçileri alternatif olarak leonardite yönlendirdiğini dile getirdi.

Yurt içi piyasada 81 ile ürün götürdüklerini ifade eden Polat, ihracatta da Suriye ve Irak'ın başı çektiğini belirterek, "Dünyanın birçok ülkesindeki topraklara bereket ulaştırıyoruz" dedi.

Linyit kömürü sahalarından elde edilen leonardit, kimyevi gübreye en büyük alternatif olarak gösteriliyor. Elbistan ve Afşin bölgesindeki linyit ocaklarından çıkarılan ve organik bir ürün olan leonarditin, çiftçilerin kullanımına sunulması için en büyük yatırımlardan biri özel sektör tarafından yapıldı.

Firmanın Kurucu Müdürü Ömer Polat, ilçeye bağlı Çoğulhan Mahallesi'nde bulunan fabrikalarında başta bölge çiftçisi olmak üzere ülke ve dünya pazarında da aranılan kalite ve özellikte ürün ürettiklerini anlattı.

Leonarditin, Türk tarımında suni gübre kullanımını büyük ölçüde azaltacak potansiyeli olduğunun bilimsel olarak ispatlandığını dile getiren Polat, tarlaya göre ürün hazırlayabildiklerini vurguladı.

Kimyasal gübreye rakip olabilecek değerlerde ürün elde ettiklerini anlayan Polat, şöyle devam etti:

"Leonardit, toprak için başlı başına bir besin kaynağı. Toprağı havalandırır, su tutma kapasitesi yüksektir. Toprakta çözünemeyen maddeleri çözebilme özeliğine sahip. Yüzde 25-30 arasında verim artışı sağlıyor. Özellikle sera yetiştiriciliğinde yüzde 70'in üzerinde verim artışı sağlar. Leonarditin organik olduğu yıllar öncesinden biliniyor. Hayvan gübresinden daha iyi olduğu kanıtlanmış durumda. İlk başta toz olarak satmaya başladık. Daha sonraki dönemlerde araştırma yaparak granürle birlikte yeni bir ürün ortaya çıkarmak için girişimde bulunduk. Çinko, sülfat, kükürt, organik azot gibi maddeleri de katarak leonarditi zenginleştirecek bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu alanda ülkemizdeki tüm arazilerin toprak analizine göre ürün hazırlayabiliyoruz.

Tek başına da satılabilen ve kullanılabilen bir ürün. Biz, leonarditi zenginleştirerek kimyasal gübrelere yakın değerlerde organomineral gübre üretiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izinli olarak bu ürünleri üretiyoruz. Çiftçi, tahlil sonrasında toprakta hangi mineral az ise ona göre biz karışımı hazırlıyoruz. Tamamen toprağa, ihtiyacı olan elementleri veriyoruz. Bir bakıma tarlaya göre gübre üretiyoruz."

Leonardit veya organomineral gübre kullanımının, suni gübre kullanımını yarı yarıya azalttığının altını çizen Polat, fiyat yönünden de büyük avantaj sunduğunu söyledi.

Suni gübre fiyatlarındaki artışın çiftçiyi zorlar hale geldiğini ifade eden Polat, "Günlük, ortalama toz olarak 150 ton üretim yapabiliyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde aranılan ve tercih edilen bir ürünümüz var. Ülkemizde de ürünümüzün ulaşmadığı yer yok diyebiliriz. Çiftçilerimizde de bu konuda farkındalık düzeyi artıyor. Suni gübrelerdeki artışla birlikte özellikle verim noktasında büyük fayda sağlaması ve organik olması nedeniyle ürünlerimize büyük rağbet var" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Togo Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Suriye, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerin yüzlerce metre altından çıkarılan leonardit, topraklara bereket oluyor - Son Dakika


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