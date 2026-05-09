Yerköy'de biçerdöverler festival havasında uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerköy'de biçerdöverler festival havasında uğurlandı

Yerköy\'de biçerdöverler festival havasında uğurlandı
09.05.2026 15:13  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte düzenlenen Biçerdöver Uğurlama Töreni, yoğun katılım ve renkli görüntülerle yapıldı. Törende dualar edildi, yemekler ikram edildi ve çiftçilere bereketli bir sezon temennisi iletildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Yerköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Biçerdöver Uğurlama Töreni", yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi.

İlçenin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan biçerdöver esnafı ve çiftçiler için organize edilen program, Sanayi Kavşağı'ndan başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Çok sayıda biçerdöverin araçlarıyla katıldığı etkinlik, 15 Temmuz (İstasyon) Meydanı'nda kurulan alanda devam etti. Davul-zurna ekibinin çaldığı parçalar eşliğinde meydanda adeta festival havası yaşandı.

Hasat sezonunun kazasız, belasız ve bereketli geçmesi amacıyla törende adak kesimi gerçekleştirildi. İlçe protokolü, çiftçiler ve vatandaşların katılımıyla yapılan dualarda, üreticilerin emeklerinin karşılığını alması ve sezonun hayırlı geçmesi temennisinde bulunuldu. Program kapsamında vatandaşlara ve katılımcılara yemek ikramı da yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yerköy'ün biçerdöver sektöründeki stratejik önemine dikkat çekerek, "Yerköy, biçerdöver sektöründe Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biridir. Bu yıl da geleneksel uğurlama törenimizle ekmek teknesi olan biçerdöverci kardeşlerimizi yeni sezona yolcu etmek istedik. Tüm çiftçilerimize ve esnafımıza hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Biçerdöver sektöründe çalışan Okan Tunç ise her yıl geleneksel olarak düzenlenen uğurlama töreninin önemli bir buluşma olduğunu belirterek, "Yerköy'de biçerdöver çalıştırma işiyle uğraşan biçerdöverci arkadaşlarımız, hasat zamanı geldiği için böyle bir topluluk oluşturup her sene Belediye Başkanımızın ilgi ve alakasıyla bir tören düzenliyor. Bu sene de törenimizi gerçekleştiriyoruz. Allah izin verirse 15-20 güne kadar arkadaşlarımız tırlara yüklenip Şanlıurfa, Mardin, Antep gibi bölgelere biçim yapmaya gidecekler. Daha sonra İç Anadolu Bölgesi ve Türkiye'nin farklı noktalarında hasat yapacaklar. Bu sene yağışlarımız çok güzel oldu. İnşallah buğday ve arpada bol bereketli bir yıl olur" diye konuştu.

Yerköy'de esnaflık yapan Edip Yaman da 2026 yılı biçerdöver hasat sezonunun başladığını belirterek, "Biçerdöverci esnaf arkadaşlarımızla birlikte uğurlama yapıyoruz. Tüm biçerdöverci esnafımıza bol bereketli bir hasat sezonu diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programın ilerleyen bölümünde Belediye Başkanı Fatih Arslan ile AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Serkan Işık, vatandaşlarla birlikte davul-zurna eşliğinde halay çekti. Başkan Arslan, yöresel sanatçılara bahşiş verirken, törene katılan biçerdövercilerle de tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program, biçerdöverlerin sirenler eşliğinde meydandan ayrılmasıyla sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Etkinlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerköy'de biçerdöverler festival havasında uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza Rakam öyle böyle değil UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Seçim ateşini yaktı Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftarlara çağrı Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:24
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:34:46. #7.13#
SON DAKİKA: Yerköy'de biçerdöverler festival havasında uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.