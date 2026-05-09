Yerköy\'de biçerdöverler festival havasında uğurlandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Yerköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Biçerdöver Uğurlama Töreni", yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi.

İlçenin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan biçerdöver esnafı ve çiftçiler için organize edilen program, Sanayi Kavşağı'ndan başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Çok sayıda biçerdöverin araçlarıyla katıldığı etkinlik, 15 Temmuz (İstasyon) Meydanı'nda kurulan alanda devam etti. Davul-zurna ekibinin çaldığı parçalar eşliğinde meydanda adeta festival havası yaşandı.

Hasat sezonunun kazasız, belasız ve bereketli geçmesi amacıyla törende adak kesimi gerçekleştirildi. İlçe protokolü, çiftçiler ve vatandaşların katılımıyla yapılan dualarda, üreticilerin emeklerinin karşılığını alması ve sezonun hayırlı geçmesi temennisinde bulunuldu. Program kapsamında vatandaşlara ve katılımcılara yemek ikramı da yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yerköy'ün biçerdöver sektöründeki stratejik önemine dikkat çekerek, "Yerköy, biçerdöver sektöründe Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biridir. Bu yıl da geleneksel uğurlama törenimizle ekmek teknesi olan biçerdöverci kardeşlerimizi yeni sezona yolcu etmek istedik. Tüm çiftçilerimize ve esnafımıza hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Biçerdöver sektöründe çalışan Okan Tunç ise her yıl geleneksel olarak düzenlenen uğurlama töreninin önemli bir buluşma olduğunu belirterek, "Yerköy'de biçerdöver çalıştırma işiyle uğraşan biçerdöverci arkadaşlarımız, hasat zamanı geldiği için böyle bir topluluk oluşturup her sene Belediye Başkanımızın ilgi ve alakasıyla bir tören düzenliyor. Bu sene de törenimizi gerçekleştiriyoruz. Allah izin verirse 15-20 güne kadar arkadaşlarımız tırlara yüklenip Şanlıurfa, Mardin, Antep gibi bölgelere biçim yapmaya gidecekler. Daha sonra İç Anadolu Bölgesi ve Türkiye'nin farklı noktalarında hasat yapacaklar. Bu sene yağışlarımız çok güzel oldu. İnşallah buğday ve arpada bol bereketli bir yıl olur" diye konuştu.

Yerköy'de esnaflık yapan Edip Yaman da 2026 yılı biçerdöver hasat sezonunun başladığını belirterek, "Biçerdöverci esnaf arkadaşlarımızla birlikte uğurlama yapıyoruz. Tüm biçerdöverci esnafımıza bol bereketli bir hasat sezonu diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programın ilerleyen bölümünde Belediye Başkanı Fatih Arslan ile AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Serkan Işık, vatandaşlarla birlikte davul-zurna eşliğinde halay çekti. Başkan Arslan, yöresel sanatçılara bahşiş verirken, törene katılan biçerdövercilerle de tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program, biçerdöverlerin sirenler eşliğinde meydandan ayrılmasıyla sona erdi. - YOZGAT