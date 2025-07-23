Yerli Bulaşık Makinesi Kapsülleri 32 Ülkeye İhraç Ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yerli Bulaşık Makinesi Kapsülleri 32 Ülkeye İhraç Ediliyor

23.07.2025 11:21
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Sivas'ta üretilen bulaşık makinesi kapsülleri ve parlatıcılar, 32 ülkeye ihraç ediliyor.

Sivas'ta üretilen yerli bulaşık makinesi kapsülü ve parlatıcılar, 32 ülkeye ihraç ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrekare alanda faaliyet gösteren firmanın Türkiye Satış Müdürü Sefa Birkiye, AA muhabirine, kısa sürede bu kadar ilgi göreceklerini tahmin etmediklerini söyledi.

Bölgede iki firma olarak üretim yaptıklarını ifade eden Birkiye, cilt bakımı, kişisel bakım ürünleri ile DR kil ve bulaşık makinesi kapsülü ürettiklerini dile getirdi.

Kapsüllerin 4 yıllık bir AR-GE çalışması sonucu ortaya çıktığını anlatan Birkiye, "Müşterilerimize, tüketicilerimize daha iyi bir ürün sunabilmek için AR-GE merkezimizde detaylı bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve kendi kimya ekibimizle gerçekleştirdik." dedi.

"Fuarlarda aktif olarak boy gösteriyoruz"

Birkiye, bulaşık makinesi kapsülleri ile parlatıcıları 32 ülkeye ihraç ettiklerini, iç piyasada ise yerel ve ulusal zincir marketlerde ürünlerin satışa sunulduğunu vurguladı.

Müşterilerin kaliteli ve ucuz ürün kullanmaları için piyasaya girdiklerini anlatan Birkiye, şöyle konuştu:

"Yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin, milli değerlerimiz doğrultusunda üretilmesi amacıyla ortaya çıkmış bir ürün. Yerli ve milli ürün her zaman ön plana çıkmaktadır. Biz de buna katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bulaşık makinesi kapsülümüz sıvı bulaşık deterjanı ve parlatıcı olarak satışa sunuluyor. Bunların tamamı ihraç edilen ürünler. Dünyanın dört bir yanında yapılan fuarlarda aktif olarak boy gösteriyoruz."

Birkiye, ihracatın yanında iç piyasanın taleplerini de karşıladıklarına dikkati çekerek, ürünlerin kimyasal oranının az olduğunu belirtti.

AR-GE çalışmalarında tamamen müşteri odaklı çalıştıklarını dile getiren Birkiye, "Tüketicilerden aldığımız dönüşler sonrası ciddi bir şekilde sahaya girmek için hazırlık yaptık. Ambalajından ürün içeriğine ve kimyasallarına kadar en kalitelisini, en iyisini yerli olarak nasıl sunabilirizin hesabını yaptık." diye konuştu.

Birkiye, fabrikada şu anda 300 kişinin çalıştığını ifade ederek, günlük üretim kapasitelerinin 1,1 milyon adete ulaştığını söyledi.

Ürünleri bekletmeden piyasaya sürmek istediklerini belirten Birkiye, her geçen gün yeniliklerle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Yeni ürünler çok yakında hizmete sunulmuş olacak"

Farklı ürünlerle ilgili de AR-GE çalışmalarının devam ettiğini anlatan Birkiye, şunları kaydetti:

"Markamızın temizlikte bir simge olmasını istiyoruz. Ürünleri geliştirip çamaşır ve bulaşık grubunda yer almak için çalışmalarımız devam ediyor. Yeni ürünler çok yakında hizmete sunulmuş olacak. 32 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürünlerimiz Avrupa ülkelerine gidiyor. Bunun dışında ABD ve Rusya'dan ciddi bir talep var. Ayrıca Orta Doğu'ya da ürünlerimizi satıyoruz. Firmamıza olan güvenden dolayı bayilerimiz reklam çalışmalarını yürütüyorlar. Biz onlara buradan en iyi ürünü nasıl gönderebilirizin hesabını yaparak o zinciri de aşmış durumdayız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Güncel, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Bulaşık Makinesi Kapsülleri 32 Ülkeye İhraç Ediliyor - Son Dakika

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