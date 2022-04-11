Yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

11.04.2022 16:55
Yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde "Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohum Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde "Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohum Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohum Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" ile ilgili Saray İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Küyükyoncalı Mahallesi'nde tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene Tekirdağ Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz, Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyide Yılmaz, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Küçükyoncalı Mahallesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde 20 üreticiye ekilmek üzere yüzde 75 bakanlık hibeli, yüzde 25 çiftçi katkılı olarak Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ıslah edilerek tescil edilen ve Trakya Tohum A.Ş üye firmaları tarafından çoğaltılan yerli hibrit ayçiçeği tohumları dağıtıldı. Törenin ardından Küçükyoncalı "Yöresel Dokuma Atölyesi" ziyaret edilerek atölyede işlenen el emeği ürünlerin üretim aşamaları ile ilgili bilgiler alındı.

Tarım İlçe ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Saray ilçemizde projeye dahil 105 çiftçimize 530 kilogram tohum dağıtımı ile yaklaşık bin 300 dekar alanda ayçiçek ekilişi gerçekleştirilecektir" denildi. - TEKİRDAĞ

Yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

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Hisarcık, Tekirdağ, Saray, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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