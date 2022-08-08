Yerli otomobil TOGG'un ilk prototip bataryası Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde üretildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yerli otomobil TOGG'un ilk prototip bataryası Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde üretildi

08.08.2022 11:20

Yerli otomobil TOGG'un Gebze'de bulunan merkezinde ilk prototip batarya üretildi. Batarya Geliştirme Merkezi'nde üretilen ilk prototip bataryanın testlerden başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu.

29 Ekim'de banttan ineceği duyurulan yerli otomobil TOGG'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Gebze'de bulunan Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk prototip bataryanın üretildiği ve testlerinin başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu.

Yollara çıkmaya hazırlanan yerli otomobilde ilk batarya üretildi

FİRMA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

TOGG'un bataryalarını üretecek firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığımız Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezimizde ilk prototip bataryamızın üretim ve testlerini başarıyla tamamladık" ifadelerine yer verildi.

Yollara çıkmaya hazırlanan yerli otomobilde ilk batarya üretildi

BATARYALARI KİM ÜRETECEK?

Yerli otomobil'de bataryalar TOGG ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro) tarafından üretilecek.

YORUMLAR
500
Siro, ilk batarya prototipini üretti Siro, ilk batarya prototipini üretti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı
Kaynak: İHA

yerli oto, 29 Ekim, Gebze, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli otomobil TOGG'un ilk prototip bataryası Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde üretildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
12:26 Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
12:24 İşlediği cinayetler 25 yıl sonra ortaya çıktı: 75 yaşındaki kadın, kocasını tüfekle, kızını zehirleyerek öldürmüş
12:14 Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu
12:02 Futbol maçında ilgi çeken mücadele! İki futbolcu topu kapmak için adeta güreş tuttu
12:00 Garsonun başından içki döken Demet Akalın hayranlarına dert yandı: Bir günlük ücretimi çalışanlara bırakıyorum
11:46 Devlet Bahçeli, Uludere'ye giden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi: Terör örgütünün kirli üslubunu seslendirmiştir
11:32 Galatasaray, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu! West Ham United forması giyen Vlasic'in transferi için gaza basıldı
12:32 Ali Erbaş'tan muharrem ayı ve Kerbela mesajı: Müslümanlar fitneleri bertaraf etmek zorundadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 13:27:11. #1.13#
SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG'un ilk prototip bataryası Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement