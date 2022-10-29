Yerli otomobilin fabrikasının açılış töreni başlarken, Togg'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. Togg, 2 yeni modelin daha görüntüsünü ilk kez paylaştı.
Togg'un paylaşımında, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." ifadeleri kullanıldı.
İşteC-Sedan ve C-X Coupé':
Son Dakika › Ekonomi › Tarihi açılışın gerçekleştirildiği dakikalarda paylaşıldı! İşte TOGG'un C-Sedan ve C-X Coupe modelleri... - Son Dakika