Tarihi açılışın gerçekleştirildiği dakikalarda paylaşıldı! İşte TOGG'un C-Sedan ve C-X Coupe modelleri... - Son Dakika
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Tarihi açılışın gerçekleştirildiği dakikalarda paylaşıldı! İşte TOGG'un C-Sedan ve C-X Coupe modelleri...

29.10.2022 19:02

Bursa Gemlik'teki fabrikasını açılış töreni gerçekleştirilen TOGG, sosyal medya hesabından C-Sedan ve C-X Coupe modellerini ilk kez paylaştı.

Yerli otomobilin fabrikasının açılış töreni başlarken, Togg'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. Togg, 2 yeni modelin daha görüntüsünü ilk kez paylaştı.

"TANIŞTIRILAM İSTEDİK"

Togg'un paylaşımında, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." ifadeleri kullanıldı.

Togg ilk kez paylaşıyor! İşte C-Sedan ve C-X Coupé modelleri

İşteC-Sedan ve C-X Coupé':

Togg ilk kez paylaşıyor! İşte C-Sedan ve C-X Coupé modelleri
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TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarihi açılışın gerçekleştirildiği dakikalarda paylaşıldı! İşte TOGG'un C-Sedan ve C-X Coupe modelleri... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi açılışın gerçekleştirildiği dakikalarda paylaşıldı! İşte TOGG'un C-Sedan ve C-X Coupe modelleri... - Son Dakika
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