Yerli Turist Harcamaları %68,9 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yerli Turist Harcamaları %68,9 Arttı

22.07.2025 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'in ilk çeyreğinde yerli turistler, yurt içi seyahatlerde 76,4 milyar TL harcama yaptı.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68,9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı birinci çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı.

Buna göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 750 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,4 artarak 12 milyon 653 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 85 milyon 317 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 76 milyar 429 milyon 290 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68,9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 93,5'ini 71 milyar 457 milyon 499 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 6,5'ini ise 4 milyar 971 milyon 791 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 40 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 32 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 28,4 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 10,8 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 62,5, ulaştırma harcamalarında yüzde 66,3 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 66,7'lik artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 71,3 ile ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 19,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 5 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 67 milyon 654 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 8 milyon 836 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 4 milyon 976 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, turist, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Turist Harcamaları %68,9 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Lopez İstanbul’a geliyor Sahne altyapısı 5,5 ayda tamamlandı, kabloların uzunluğu şehirleri aştı Lopez İstanbul'a geliyor! Sahne altyapısı 5,5 ayda tamamlandı, kabloların uzunluğu şehirleri aştı
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Kısa sürede 100 binlerce kişi takip etti, evlenme teklifleri aldı… Ama yapay zekâymış Kısa sürede 100 binlerce kişi takip etti, evlenme teklifleri aldı!… Ama yapay zekâymış
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS’deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Süper Lig’de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu Süper Lig'de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu

09:17
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
09:05
Kulisler hareketli İki vekil CHP’ye geçiyor
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
07:54
52 yıllık anlaşma sona eriyor Türkiye harekete geçti
52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti
01:21
Ankara’da ters yön dehşeti Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
14:37
Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Yakın koruması öldürmeye çalıştı
Mazlum Abdi'ye suikast girişimi! Yakın koruması öldürmeye çalıştı
14:31
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
14:29
Hindistan’da şiddetli yağışlar 125 can aldı
Hindistan'da şiddetli yağışlar 125 can aldı
14:26
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
14:13
Mısır’da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
14:12
Sebastian Szymanski’den Feyenoord’a mesaj: Görüşürüz
Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz
14:09
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
14:00
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 10:32:24. #7.11#
SON DAKİKA: Yerli Turist Harcamaları %68,9 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.