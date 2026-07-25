Yerli Turistlerin Sağlık Harcaması 10 Milyarı Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerli Turistlerin Sağlık Harcaması 10 Milyarı Aştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerli turistler, 2023'ün ilk çeyreğinde sağlık için 10,6 milyar lira harcama yaptı.

Yerli turistler, yurtiçinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde, 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerinden derlediği bilgilere göre, yerli turistler yılın ilk çeyreğinde, ülke içinde seyahat için 102 milyar 312 milyon 286 bin lira harcadı.

Yakınları ziyaret, gezi ve tatil bu harcamaların yoğunlaştığı temel alanlar okurken, sağlık da vatandaşların önemli seyahat gerekçelerinden biri oldu. Bu doğrultuda, geçen yılın ilk çeyreğinde yurtiçinde 576 bin seyahat, sağlık için yapıldı. Bu seyahatler için gerçekleşen geceleme sayısı 6 milyon 135 bin, ortalama geceleme sayısı ise 10,6 oldu.

Sağlık turizmi için geçen yılın ilk çeyreğinde yapılan seyahat harcamalarının toplam değeri 9 milyar 876 milyon 993 bin lira iken, bu değer yılın ilk çeyreğinde ilk defa 10 milyar lirayı aştı.

Söz konusu harcamalar, ocak-mart döneminde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira olarak hesaplandı.

Toplantılar için ortalama geceleme sayısı 2,4

Öte yandan, "Toplantı, konferans, kurs, seminer" amacıyla yapılan seyahat sayısı ise aynı dönemde 206 bin oldu. Söz konusu amaçla yapılan geceleme sayısı 494 bin olurken, ortalama geceleme sayısı da 2,4 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde, toplantı ve diğer gerekçelerle yapılan seyahatlerde yapılan harcamaların değeri de 2 milyar 406 milyon 257 bin lira olarak hesaplandı. Bu amaçla yapılan seyahatlerde, geçen yılın aynı döneminde 902 milyon 244 bin lira harcama gerçekleşmişti.

"Ticari ilişkiler, fuar" kategorisindeki 164 bin seyahatte yapılan harcamaların toplamı yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 220 milyon 221 lira olarak hesaplandı. Ocak-Mart 2025'te ise 808 milyon 176 bin lira harcama yapılmıştı.

Böylece sağlık, toplantı ve fuar kategorilerinde bu yılın ilk çeyreğinde yapılan harcamalar, toplam 15 milyar 252 milyon 760 lira oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Turistlerin Sağlık Harcaması 10 Milyarı Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’a anket şoku Mansur Yavaş'a anket şoku
Özgür Özel’in ’Yeni Parti’si ilk değil İsimde Özal detayı Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı
WhatsApp’tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat Büyük tehlike kapıda WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti Mütevazi evini satmıyor Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
Trafik sigortalarında yeni dönem 1 Eylül itibarıyla başlıyor Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:24
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
11:13
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 12:41:00. #7.13#
SON DAKİKA: Yerli Turistlerin Sağlık Harcaması 10 Milyarı Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.