Yerli Turistlerin Yurt İçi Seyahat Harcamaları Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yerli Turistlerin Yurt İçi Seyahat Harcamaları Arttı

2024 yılının birinci çeyreğinde yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon 452 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların büyük bir kısmını kişisel harcamalar oluştururken, en fazla harcama yeme içme, ulaştırma ve konaklama alanlarında gerçekleşti. Seyahate çıkanların en çok yakınları ziyaret etmek amacıyla seyahat ettiği görüldü.

23.07.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon 452 bin TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azalarak 9 milyon 854 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 65 milyon 239 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,6 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 45 milyar 262 milyon 452 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon 452 bin TL olarak gerçekleşti Bu harcamaların yüzde 95,6'sını 43 milyar 273 milyon 587 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 4,4'ünü ise 1 milyar 988 milyon 864 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 4 bin 593 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,3 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 28,8 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 10,9 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 91,4, ulaştırma harcamalarında yüzde 80,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 127,3'lük artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 64 ile ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 22,5 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise yüzde 6,6 ile 'sağlık' yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 53 milyon 228 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 4 milyon 971 bin geceleme ile "otel" yer alırken, "kendi evi" 4 milyon 354 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Turistlerin Yurt İçi Seyahat Harcamaları Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
09:16 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:37 Lüks otelde akılalmaz olay Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü
07:48 Bahçeli’den sürpriz basın toplantısı Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı! Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu
06:32 Pendik’te kadınların kavgası kamerada Pendik'te kadınların kavgası kamerada
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
09:50 Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor
08:58 Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü’nü cenazede yalnız bırakmadı Gözler Ebru Şahin’i aradı Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı! Gözler Ebru Şahin'i aradı
08:55 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
08:24 Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı
07:43 Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir’den destek: Birbirleriyle mutlular Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir'den destek: Birbirleriyle mutlular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 11:03:56. #1.11#
SON DAKİKA: Yerli Turistlerin Yurt İçi Seyahat Harcamaları Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement