Yerli Üretim İçin \'Türkiye\'nin Kahramanları\' Etkinliği

Güvenilir Ürün Platformu öncülüğünde yerli üretimi desteklemek için başlatılan " Türkiye'nin Kahramanları" projesi kapsamında düzenlenen Konya Üretici Programı'nda perakende sektöründe alıcılar ile yerli üreticiler bir araya geldi.

Konya Ticaret Odası TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, üreticiler 30'dan fazla büyük alıcı ve yatırımcıdan oluşan alım heyetiyle görüştü, ürünlerini tanıttı.

Sürdürülebilir işbirliklerinin teşviki ve yerel üretimin desteklenmesinin amaçlandığı etkinlikte konuklar, e-ticaret ve iş geliştirme eğitimlerine de katılma imkanı buldu.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, buradaki konuşmasında, 6 deprem ilinde bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Toprak, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformları, restoran zincirleri, perakende dernekleri ve yerel üreticilerin bir araya gelerek güçlü bir sinerji oluşturduğunu dile getirdi.

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu da küreselleşmenin ivme kaybettiği bir dönemde yerli üretimin ve organize perakendenin önemine işaret etti.

İki ana hedefleri olduğunu belirten Özpamukçu, "Ürün tedarikinin sürekliliği ve ürün güvenilirliği bizim temel önceliklerimiz. Bu açıdan üreticiyle doğrudan temas edilen bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor." dedi.

Etkinlikte alanında uzman isimler, yerli üretimin teşvik edilmesi, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de katıldı.