Yeşil Ekonomi 10 Trilyon Dolara Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşil Ekonomi 10 Trilyon Dolara Ulaştı

17.06.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşil ekonomi, Nisan 2026 itibarıyla piyasa büyüklüğünü 10 trilyon dolara çıkararak üçüncü en büyük sektör oldu.

Dünyada yeşil ekonominin piyasa büyüklüğü Nisan 2026 sonu itibarıyla 10 trilyon doları aştı.

Londra Borsası Grubu (LSEG) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, yeşil ekonomi bağımsız bir sektör olarak değerlendirildiğinde, dünyanın üçüncü en büyük sektörü konumuna yükseldi.

Nisan 2026 sonu itibarıyla piyasa büyüklüğü 10 trilyon doları aşan yeşil ekonomi, teknoloji ve sanayi sektörlerinden sonraki en büyük alan oldu ve sağlık sektörünü de geride bıraktı.

Yeşil ekonomi, yenilenebilir enerjinin yanı sıra elektrifikasyon, temiz ulaşım, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve diğer çevresel çözümlerden gelir elde eden çok geniş bir şirket yelpazesini barındırıyor.

LSEG kapsamındaki 21 binden fazla halka açık şirket genelindeki yeşil gelirler 2025'te yüzde 5,3 arttı ve bu 2022'den beri görülen en hızlı büyüme oldu.

Raporda analiz edilen 133 yeşil segmentin yüzde 75'inde gelirler artış gösterdi. Bu geniş tabanlı artış, hızlanan elektrifikasyon, yapay zeka kaynaklı elektrik talebi, artan enerji verimliliği baskıları ve temiz ulaşım alanındaki büyümenin birleşik etkisiyle gerçekleşti.

Elektrikli araçlar ve ileri batarya teknolojileri özellikle öne çıkan alanlar oldu ve 2025'te 62 milyar dolar ek gelir yarattı.

LSEG'in incelediği veriler, 1,5 milyondan fazla yeşil birleşme ve satın almanın gerçekleştiğini ortaya koyarken son 10 yılda toplam 4,1 trilyon dolarlık yeşil işlem tespit edildi. Bu rakam, söz konusu dönemdeki küresel birleşme ve satın alma işlemlerinin yüzde 13,4'üne karşılık geliyor.

Yeşil ekonomi, 2008'den beri küresel hisse senedi piyasalarından yüzde 133 daha iyi performans gösterdi. Aynı dönemde yeşil ekonomideki değerlemeler de genel piyasadan daha hızlı büyürken bileşik yıllık büyüme oranı yeşil ekonomide yüzde 18 ve genel piyasada yüzde 12 oldu. ???????

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşil Ekonomi 10 Trilyon Dolara Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:49
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP’den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:23
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:46:43. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşil Ekonomi 10 Trilyon Dolara Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.