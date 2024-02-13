Yeşil Mercimek İthalatında Gümrük Vergisi Sıfırlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yeşil Mercimek İthalatında Gümrük Vergisi Sıfırlandı

Yeşil Mercimek İthalatında Gümrük Vergisi Sıfırlandı

Ticaret Bakanlığı, tüketici için arz güvenliğini ve fiyat dalgalanmasını engellemek amacıyla yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi geçici bir süreyle sıfıra indirildiğini açıkladı. Bu karar, üretici ve tüketici haklarının korunması ve piyasaya yeterli ürün arzının sağlanması amacıyla alınan tedbirlerden biridir.

13.02.2024 08:18  Güncelleme: 08:20
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Ticaret Bakanlığı, tüketici için arz güvenliğini ve fiyat dalgalanmasını engellemek amacıyla yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi geçici bir süreyle sıfıra indirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, yurt içi arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, ilgili kurumlarla birlikte ürün bazlı değerlendirmeler yapılmakta, ihtiyaç olması halinde hızlı şekilde gerekli tedbirler alınmaktadır" denildi.

Bu çerçevede, ticaret verileri, üretim ve piyasaya arz koşulları ile fiyat hareketleri dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde, temel gıda ürünlerinden yeşil mercimekte tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesinin sağlanması amacıyla gümrük vergisinin geçici olarak sıfırlanmasına karar verildiği vurgulanak buna yönelik düzenlemenin, İthalat Rejimi Kararında gerekli değişiklik yapılarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Söz konusu uygulama, yerli üretimin korunmasını da göz önünde bulundurularak çiftçimizin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde ülkemizdeki hasat dönemi dikkate alınarak belirlenmiştir. Düşürülen gümrük vergisi, yeşil mercimeğin hasat döneminden önce 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçici bir süre devam edecek, bu tarihten sonra eski seviyesine yükselecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak, üretici ve tüketici haklarının birlikte korunması amacıyla spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve piyasaya yeterli ürün arzının sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya, alınan bu tedbirler sonrasında piyasa şartlarını izlemeye devam edilecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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