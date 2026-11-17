Türkiye'nin yeni Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na göre, atıl haldeki tarım arazileri ve su yüzeyleri yenilenebilir enerji üretimi için kullanılacak.

Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine yön veren temel politika belgelerinden biri olan 2026-2030 dönemine ilişkin Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile "Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı" başlığı altında 4 hedef ve 15 eylem belirlendi.

AA muhabirinin eylem planından yaptığı derlemeye göre, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikaları gözden geçirilecek. Bu kapsamda rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün artırılması sağlanacak.

Katma değeri yüksek yenilenebilir enerji teknolojilerinin ulusal düzeyde geliştirilmesi amacıyla AR-GE ve yatırım teşvikleri devreye alınacak.

Atıl halde bulunan tarım arazileri ve su yüzeyleri yenilenebilir enerji üretimi bakımından değerlendirilecek. Su yüzeylerinin panellerle kapatılmasıyla buharlaşmadan kaynaklı kayıpların azaltılması, suyun soğutma etkisiyle karasal kurulumlara göre daha verimli yüzer güneş enerji santrali tesislerinin kurulması öngörülüyor. Bu doğrultuda, tarım ve mera arazileri üzerindeki baskının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasıyla da temiz enerjiye geçişin desteklenmesi amaçlanıyor.

Hidroelektrik enerji santrallerinin hibrit yenilenebilir enerji üretim tesisine dönüştürülmesi de öngörülüyor.

OSB'lerin enerji verimliliğine uyumu sağlanacak

Sürdürülebilir ısıtma ve soğutmayı desteklemek için ısı pompalarının teknik ve pazar potansiyeli değerlendirilecek.

Toprak kaynaklı ısı pompası potansiyeline ilişkin coğrafi bilgi sistemi tabanlı harita üretilecek. Söz konusu haritaya ısıtma ve soğutma amaçlı kullanım potansiyeli yüksek yenilenebilir enerji kaynakları entegre edilecek.

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) enerji verimliliği mevzuatına uyum sağlamaları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Bu kapsamda her yıl yaklaşık 50 OSB'ye farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verilecek.

Hidrojen piyasası oluşturulacak

Plan kapsamında alternatif yeşil enerji kaynaklarına erişimin güçlendirilmesi de hedefleniyor. Bu kapsamda, Hidrojen Eylem Planı yayımlanacak ve yeşil hidrojen ekosisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Hidrojenin üretim ve depolama maliyetlerini düşürmeye yönelik yeni nesil teknolojiler geliştirilecek, hidrojen piyasası oluşturulacak, konuya ilişkin mevzuat altyapısı, düzenleme ve güvenlik unsurlarına yönelik çalışmalar yapılacak.

Küçük modüler reaktörler kapsamında çalışmalar yürütülecek. Konuya yönelik kanuni düzenlemelere ilişkin altyapı hazırlığı yapılacak. Küçük modüler reaktörler gibi nükleer teknolojilere erişimi sağlamak amacıyla uluslararası anlaşmalar yapılacak.

Biyolojik ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen biyometanın kullanımına yönelik çalışmalar yürütülecek. Bu çerçevede, biyogaz ve biyometan gibi yenilenebilir gazların doğal gaz piyasası faaliyetlerine entegrasyonuna yönelik mevzuat altyapısı oluşturulacak. Biyolojik ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen biyometanın kullanımına yönelik AR-GE çalışmaları sürdürülecek.

Tarımsal ürünlerden elde edilen biyoyakıt ve tarımsal atıklar ile enerji üretimi ve biyometanizasyon tesislerinde elde edilen fermente ürünlerin değerlendirilmesi konusunda çalışma yapılacak.

Demir-çelik, çimento, cam, tekstil, şeker, kağıt ve seramik gibi enerji yoğun sektörlerin net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda verimlilik potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Bu sektörlerin zorunlu enerji etüt raporları üzerinden tasarruf potansiyeli belirlenecek.

Startupların enerji verimliliğinin geliştirilmesi amacıyla bilinçlendirme faaliyetleri yapılacak. Bu firmaların proje uygulama kapasiteleri ve kurumsal altyapıları geliştirilecek.