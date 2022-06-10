Yeşil Yol Projesi'nin Trabzon bölümü için 18,5 milyon liralık yatırım yapılacak

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Yeşil Yol Projesi'nin Trabzon bölümü için 18 milyon 440 bin liralık yatırım yapılacağını bildirdi.

Mumcu, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sürdürülen Yeşil Yol Projesi ile yayla yollarını birbirine bağlamak, ulaşım kalitesini artırmak ve kolaylaştırmak, turizm potansiyelini ziyaretçilerle buluşturmak, fiziki altyapıyı iyileştirmek ve bölge insanının gelir düzeyini artırmanın amaçlandığını belirtti.

Projenin ilk ayağında öncelikli olarak açıklanan 5 il arasında Trabzon'un da yer aldığını vurgulayan Mumcu, proje kapsamında Trabzon'u geliştirmek adına verilen ilk destekle birlikte yaklaşık 9 kilometre beton kaplama, 2 bin 580 metreküp yol, hendek ve kanal, 13 kilometre yol onarım, 13 kilometre stabilize kaplama, 12 menfez beton, 10 bin metreküp taş istinat duvarı, 100 metre sert PVC, beton büz ve HDPE boru yağmur suyu geçişi planlandığını aktardı.

Bu doğrultuda Trabzon için toplamda 18 milyon 440 bin 880 liralık yatırım yapılacağının altını çizen Mumcu, "Çalışmanın tamamlanmasıyla Samsun Kuş Cenneti'nden yola çıkan bir turistin Tokat'ın Ballıca Mağarası, menderesleriyle ünlü Ordu'nun Perşembe Yaylası, Giresun'un Kümbet Yaylası, Trabzon'un Uzungöl'ü, Rize'nin Anzer Yaylası, Gümüşhane'nin Karaca Mağarası, Bayburt'un yeraltı şehri, Artvin'in Kafkasör Yaylası gibi birçok turizm merkezini ziyaret edebilmesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Mumcu, İl Başkanları Toplantısında konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletme fırsatı bulduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeşil Yol Projesi'nin Karadeniz Bölgesindeki en önemli turizm yatırımlarından biri olduğunu, bölgenin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını defaten birçok kez belirten Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, yüzde 40'a yakını biten Yeşil Yol Projesi'nin tamamlanması için önemli bir kaynağa ihtiyaç duyduğumuzu ilettik. Yeşil Yol Projesi'nin uygulandığı 9 ilin il başkanlarının sözcüsü olarak, bölge ekonomisine katkı sağlanması, turizm potansiyelinin ve istihdamın artırılması, bölgenin kalkınması ve gelişimine ivme kazandıracak olan Karadeniz turizminin hak ettiği yere ulaşması için Yeşil Yol Projesi hakkında yardım isteğimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik. Önderliğinde kaldığı yerden devam edecek ve bölgemize büyük bir yenilik getireceğiz."