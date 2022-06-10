Yeşil Yol Projesi'nin Trabzon bölümü için 18,5 milyon liralık yatırım yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşil Yol Projesi'nin Trabzon bölümü için 18,5 milyon liralık yatırım yapılacak

10.06.2022 18:36
Yeşil Yol Projesi'nin Trabzon bölümü için 18,5 milyon liralık yatırım yapılacak

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Yeşil Yol Projesi'nin Trabzon bölümü için 18 milyon 440 bin liralık yatırım yapılacağını bildirdi.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Yeşil Yol Projesi'nin Trabzon bölümü için 18 milyon 440 bin liralık yatırım yapılacağını bildirdi.

Mumcu, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sürdürülen Yeşil Yol Projesi ile yayla yollarını birbirine bağlamak, ulaşım kalitesini artırmak ve kolaylaştırmak, turizm potansiyelini ziyaretçilerle buluşturmak, fiziki altyapıyı iyileştirmek ve bölge insanının gelir düzeyini artırmanın amaçlandığını belirtti.

Projenin ilk ayağında öncelikli olarak açıklanan 5 il arasında Trabzon'un da yer aldığını vurgulayan Mumcu, proje kapsamında Trabzon'u geliştirmek adına verilen ilk destekle birlikte yaklaşık 9 kilometre beton kaplama, 2 bin 580 metreküp yol, hendek ve kanal, 13 kilometre yol onarım, 13 kilometre stabilize kaplama, 12 menfez beton, 10 bin metreküp taş istinat duvarı, 100 metre sert PVC, beton büz ve HDPE boru yağmur suyu geçişi planlandığını aktardı.

Bu doğrultuda Trabzon için toplamda 18 milyon 440 bin 880 liralık yatırım yapılacağının altını çizen Mumcu, "Çalışmanın tamamlanmasıyla Samsun Kuş Cenneti'nden yola çıkan bir turistin Tokat'ın Ballıca Mağarası, menderesleriyle ünlü Ordu'nun Perşembe Yaylası, Giresun'un Kümbet Yaylası, Trabzon'un Uzungöl'ü, Rize'nin Anzer Yaylası, Gümüşhane'nin Karaca Mağarası, Bayburt'un yeraltı şehri, Artvin'in Kafkasör Yaylası gibi birçok turizm merkezini ziyaret edebilmesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Mumcu, İl Başkanları Toplantısında konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletme fırsatı bulduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeşil Yol Projesi'nin Karadeniz Bölgesindeki en önemli turizm yatırımlarından biri olduğunu, bölgenin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını defaten birçok kez belirten Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, yüzde 40'a yakını biten Yeşil Yol Projesi'nin tamamlanması için önemli bir kaynağa ihtiyaç duyduğumuzu ilettik. Yeşil Yol Projesi'nin uygulandığı 9 ilin il başkanlarının sözcüsü olarak, bölge ekonomisine katkı sağlanması, turizm potansiyelinin ve istihdamın artırılması, bölgenin kalkınması ve gelişimine ivme kazandıracak olan Karadeniz turizminin hak ettiği yere ulaşması için Yeşil Yol Projesi hakkında yardım isteğimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik. Önderliğinde kaldığı yerden devam edecek ve bölgemize büyük bir yenilik getireceğiz."

YORUMLAR
500
Başkent EDAŞ Kastamonu'da 13 yılda 808 milyon liralık yatırım yaptı Başkent EDAŞ Kastamonu'da 13 yılda 808 milyon liralık yatırım yaptı Ürdün ile Bae Teknolojide İşbirliğini Artırmak İçin 100 Milyon Dolarlık Yatırım Fonu Kurdu Ürdün ile Bae Teknolojide İşbirliğini Artırmak İçin 100 Milyon Dolarlık Yatırım Fonu Kurdu
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşil Yol Projesi'nin Trabzon bölümü için 18,5 milyon liralık yatırım yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
16:12 Yaz Aşkım şarkısının Yunanistan'da izinsiz kullanılması hakkında konuşan Ege, devam eden davadan bahsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 18:52:52. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşil Yol Projesi'nin Trabzon bölümü için 18,5 milyon liralık yatırım yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement