Yeşim Grup, STK ve Özel Sektör Temsilcileri İş Birliği Platformu İkinci Oturumunu Gerçekleştirdi

Ekonomi

Yeşim Grup, STK ve Özel Sektör Temsilcileri İş Birliği Platformu'nun ikinci oturumunu gerçekleştirdi.

Yeşim Grup'un Eylül ayında ilkini gerçekleştirdiği Yeşim'de "STK'lar ve Özel Sektör Temsilcileri İş Birliği Platformunu Nasıl Geliştirebilir?" konulu çalıştayın ikinci oturumu, Bursa LÖDER Rahime Gazioğlu Hasta Konuk Evi'nde düzenlendi.

Özel sektör ve STK temsilcilerinin bir araya geldiği ve Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Sosyal Sorumluluk: İmaj mı? Dünyayı Değiştirme İdeali mi?" başlıklı çalıştaya, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Orhan Holding, Marsala Tekstil, Eker Süt Ürünleri, Uzay Pastanesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK), Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER), Uludağ Soroptimist Kulübü, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ve Bursa Karapınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi gibi önemli kurumların temsilcileri katıldı.

Konukevi gezisiyle başlayan çalıştayın açılışında LÖDER'in yaptığı çalışmalardan bahseden Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür İde Acarbabacan, böyle bir organizasyonun ikincisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yeşim Grup olarak sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanında birçok projeye imza attıklarını ifade eden Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, "Yeşim Grup olarak sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayın ikinci oturumunda da gördük ki özel sektör ve STK'ların birlikte çalışarak topluma daha büyük fayda sağlayabileceği birçok alan var. Bu platform sayesinde, iş birliği imkanlarını artırarak daha güçlü ve sürdürülebilir projeler geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sürdürülebilir bir gelecek için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu hatırlatan Cesur, "Yeşim Grup olarak iş birliği yaptığımız sivil toplum kuruluşları ile uzun vadeli ilişkiler kurmaya büyük önem veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiğimiz projelerin her zaman kalıcı ve sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz. Bu konuda devamlılık ve istikrar bizim için çok önemli. Aynı zamanda, bu tür iş birliklerinin toplum üzerindeki olumlu etkilerini artırmak amacıyla yeni projeler geliştirmeye devam ediyor, toplumsal faydayı maksimize etmek ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Özel sektör ve STK iş birliğinin topluma ciddi anlamda fayda sağladığına işaret eden Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu ise "Özel sektör ve STK'ların iş birliği, topluma sağlanan faydayı artırmak için kritik öneme sahip. Bu tür platformlar, çözüm üretme ve sosyal fayda sağlama konusunda önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

Katılımcıların, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliği konusundaki önemli sorulara cevap aradığı ve fikir alışverişinde bulunduğu çalıştayın sonunda, ortak bir platform kurulması, özel sektör tarafından yapılan çalışmaların etkililiğini artırmaya yönelik konularda STK'lara eğitimler verilmesi, ortaklıkların daha görünür kılınması, Bursa yerelinde hangi alanlarda kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmenin daha etkili olabileceği ve kaynak geliştirme gibi konularda çeşitli kararlar alındı. - BURSA