Yİ-ÜFE Şubat'ta Yükseldi

03.03.2026 10:52
Yİ-ÜFE, şubatta yıllık bazda madencilikte %31,88, imalatta %27,98 artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), şubatta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,88, imalatta yüzde 27,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 22,53 ve su temininde yüzde 38,22 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,43, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,16, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,56 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,60 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,88, imalatta yüzde 27,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 22,53 ve su temininde yüzde 38,22 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 26,09, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,14, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57, enerjide yüzde 20,68 ve sermaye mallarında yüzde 29,51 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,31, imalatta yüzde 2,95 ve su temininde yüzde 3,65 artış hesaplanırken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,04 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 2,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,47, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,30, sermaye mallarında yüzde 2,25 artış gerçekleşirken enerjide yüzde 0,22 düşüş görüldü.

Sektörler/Alt GruplarAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı3,3131,88
İmalat2,9527,98
Elektrik, gaz-3,0422,53
Su temini3,6538,22
Kaynak: AA

