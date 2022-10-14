Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 67,8'e Yükseldi - Son Dakika
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Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 67,8'e Yükseldi

14.10.2022 11:39
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 67,8'e Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,73'ten yüzde 67,78'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,73'ten yüzde 67,78'e yükseldi.

Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,78 oldu. Ağustos ayın anketinde katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,73 seviyesindeydi.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde geçen ay yüzde 2,94 olan ekim ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,39'a oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 36,74'ten yüzde 37,34'e, 24 ay sonrası için de yüzde 20,63'ten 21,17'ye çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ 19.82'YE YÜKSELDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,51'den 19,82 'ye, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 22,07'den 23,61'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 29,7 milyar dolar oldu.

GELECEK YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ 4,2'YE DÜŞTÜ

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e yükseldi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye düştü.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu için yüzde 11,22 ve 3 ay sonrasına yönelik ise yüzde 9,41 olarak belirlendi.

YORUMLAR
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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı TCMB'nin ekim ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı TCMB'nin ekim ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 67,8'e Yükseldi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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