 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yılbaşından itibaren tüketici, esnaf ve reel sektör için düzenlemeler uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yılbaşından itibaren tüketici, esnaf ve reel sektör için düzenlemeler uygulanacak

1 Ocak 2024'ten itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında izin belgesi zorunluluğu, yolcu otobüslerine araç takip cihazı takma zorunluluğu, IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme, restoran ve kafelerde fiyat listelerinin giriş kapısında yer alması gibi düzenlemeler yürürlüğe girecek.

Yılbaşından itibaren tüketici, esnaf ve reel sektör için düzenlemeler uygulanacak
20.12.2023 - 11:12,
Abone Ol

Yılbaşından itibaren tüketiciyi, esnafı ve reel sektör temsilcilerini ilgilendiren birçok düzenleme uygulamaya konulacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında yeni dönem başlayacak. Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak.

İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yolcu otobüslerine araç takip cihazı takma zorunluluğu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesiyle de yeni yılın ilk günü itibarıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüsler için araç takip cihazı takma zorunluluğu getirilecek. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığın "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme de yılbaşında yürürlüğe girecek. Buna göre, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak. Bu hesabın oluşturulması talebi, temsile yetkili olan ve yetkisi sicil tasdiknamesinde belirtilen kişi tarafından BTK'nin sağladığı elektronik ortamda ve elektronik imzalı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, BTK'nin Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl veya 1 Ocak 2024'ten önce kesintisiz 7 yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alınmaması durumunda IMEI numaraları kullanıma kapatılacak.

Restoran ve kafelerde fiyat listeleri giriş kapısında yer alacak

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, yılbaşından itibaren tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak.

Düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmeleri, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmeleri sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmeleri ve ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunmaları, olası mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yılbaşında devreye alınacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile yurt içinde üretilen veya ithal edilen inşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından nihai satış veya müteahhitçe inşaatlarda kullanım aşamasına kadar izlenecek.

Söz konusu sistem verileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret bakanlıkları ve Gelir İdaresi Başkanlığına da aktarılacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılbaşından itibaren tüketici, esnaf ve reel sektör için düzenlemeler uygulanacak - Son Dakika


10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:36
Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
10:32
Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in 'Provokatör' iddiasına yanıt Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18
Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:58
Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak

Son Dakika
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:36 Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
10:32 Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:58 Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 11:14:14. #1.12#
SON DAKİKA: Yılbaşından itibaren tüketici, esnaf ve reel sektör için düzenlemeler uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement