Yıldırım Düşen Meyve Bahçesinde Hasar Tespiti

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde meyve bahçesine yıldırım düşmesiyle çıkan yangının hasar tespit çalışması yapıldığı bildirildi.
Şaphane İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Karaağıl Mahallesi Kayraklı mevkiinde 15 Temmuz 2025 tarihinde meyve bahçesine yıldırım düşmesiyle çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. - KÜTAHYA
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